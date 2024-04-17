تشكيل أبطال أوروبا – عودة ووكر ودي بروين وإيدرسون أمام ريال مدريد
الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 19:52
كتب : FilGoal
عاد كايل ووكر للظهور في تشكيل فريقه مانشستر سيتي عبد فترة من الغياب، وذلك أمام ريال مدريد.
كايل ووكر
النادي : مانشستر سيتي
وشهد تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد 3 تبديلات عن مباراة الذهاب وهي عودة كايل ووكر والحارس إيدرسون، وكيفين دي بروين في وسط الملعب.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:
المرمى: إيدرسون
الدفاع: كايل ووكر – مانويل أكانجي – روبن دياز – يوشكو جفارديول
الوسط: رودي – دي بروين – بيرناردو سيلفا
الهجوم: فيل فودين – إيرلينج هالاند – جاك جريليش
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
ستيفن أورتيجا – كارسون – جون ستونز – ناثان أكي – ماتيو كوفاسيتش – جيرمي دوكو – جوليان ألفاريز – ماتياس نونيز – سيرخيو جوميز – أوسكار بوب – ريكو لويس
وانتهت مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في ملعب سنتياجو برنابيو بالتعادل 3-3.
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