تشكيل أبطال أوروبا – عودة ووكر ودي بروين وإيدرسون أمام ريال مدريد

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 19:52

كتب : FilGoal

كايل ووكر

عاد كايل ووكر للظهور في تشكيل فريقه مانشستر سيتي عبد فترة من الغياب، وذلك أمام ريال مدريد.

وشهد تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد 3 تبديلات عن مباراة الذهاب وهي عودة كايل ووكر والحارس إيدرسون، وكيفين دي بروين في وسط الملعب.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

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المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل ووكر – مانويل أكانجي – روبن دياز – يوشكو جفارديول

الوسط: رودي – دي بروين – بيرناردو سيلفا

الهجوم: فيل فودين – إيرلينج هالاند – جاك جريليش

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

ستيفن أورتيجا – كارسون – جون ستونز – ناثان أكي – ماتيو كوفاسيتش – جيرمي دوكو – جوليان ألفاريز – ماتياس نونيز – سيرخيو جوميز – أوسكار بوب – ريكو لويس

وانتهت مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في ملعب سنتياجو برنابيو بالتعادل 3-3.

ريال مدريد مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا كايل ووكر
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