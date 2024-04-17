تشكيل أبطال أوروبا – عودة ووكر ودي بروين وإيدرسون أمام ريال مدريد

عاد كايل ووكر للظهور في تشكيل فريقه مانشستر سيتي عبد فترة من الغياب، وذلك أمام ريال مدريد.

وشهد تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد 3 تبديلات عن مباراة الذهاب وهي عودة كايل ووكر والحارس إيدرسون، وكيفين دي بروين في وسط الملعب.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل ووكر – مانويل أكانجي – روبن دياز – يوشكو جفارديول

الوسط: رودي – دي بروين – بيرناردو سيلفا

الهجوم: فيل فودين – إيرلينج هالاند – جاك جريليش

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

ستيفن أورتيجا – كارسون – جون ستونز – ناثان أكي – ماتيو كوفاسيتش – جيرمي دوكو – جوليان ألفاريز – ماتياس نونيز – سيرخيو جوميز – أوسكار بوب – ريكو لويس

وانتهت مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في ملعب سنتياجو برنابيو بالتعادل 3-3.