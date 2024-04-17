إقالة مدرب حمدي فتحي في الوكرة

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 19:36

كتب : FilGoal

حمدي فتحي لاعب الوكرة

أعلن نادي الوكرة القطري إقالة مدربه خوسيه مورسيا بشكل رسمي.

حمدي فتحي

النادي : الوكرة

الوكرة

ورحل المدرب الإسباني خوسيه مورسيا بعد 4 شهور من تولي تدريب الوكرة.

وتولى مورسيا تدريب الوكرة خلفا لـ ماركيز لوبيز الذي رحل لتدريب منتخب قطر قبل أسابيع من بطولة كأس آسيا الماضية.

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وكشف الوكرة عن تعيين علي رحمة المري مدربا مؤقتا للفريق حتى نهاية الموسم.

ويحتل الوكرة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 38 نقطة، بفارق 8 نقاط عن السد المتصدر.

ويضم فريق الوكرة بين صفوفه الدولي المصري حمدي فتحي.

ولعب حمدي فتحي مع الوكرة هذا الموسم 17 مباراة في الدوري القطري سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

الدوري القطري حمدي فتحي الوكرة
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