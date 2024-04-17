إقالة مدرب حمدي فتحي في الوكرة
الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 19:36
كتب : FilGoal
أعلن نادي الوكرة القطري إقالة مدربه خوسيه مورسيا بشكل رسمي.
ورحل المدرب الإسباني خوسيه مورسيا بعد 4 شهور من تولي تدريب الوكرة.
وتولى مورسيا تدريب الوكرة خلفا لـ ماركيز لوبيز الذي رحل لتدريب منتخب قطر قبل أسابيع من بطولة كأس آسيا الماضية.
وكشف الوكرة عن تعيين علي رحمة المري مدربا مؤقتا للفريق حتى نهاية الموسم.
ويحتل الوكرة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 38 نقطة، بفارق 8 نقاط عن السد المتصدر.
ويضم فريق الوكرة بين صفوفه الدولي المصري حمدي فتحي.
ولعب حمدي فتحي مع الوكرة هذا الموسم 17 مباراة في الدوري القطري سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.
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