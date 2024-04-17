تشكيل أبطال أوروبا – ناتشو أساسي في دفاع ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 19:12

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - بيلينجهام - ريال مدريد

دفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بـ فيرناندو ناتشو في دفاع فريقه لمواجهة مانشستر سيتي.

ويلعب ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام على ملعب الاتحاد.

ويشارك ناتشو في الدفاع لتعويض الغيابات مثل دافيد ألابا المصاب، وتشواميني الذي تلقى البطاقة الصفراء الثانية في مباراة الذهاب.

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وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

المرمى: أندري لونين

الدفاع: داني كارفاخال – أنطونيو روديجير – فيرناندو ناتشو – فيرلاند ميندي

الوسط: فيدي فالفيردي – إدوارد كامافينجا – توني كروس

الهجوم: رودريجو – جود بيلينجهام – فينيسيوس جونيور

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

كيبا – فران – إيدير ميليتاو – لوكا مودريتش – خوسيلو – لوكاس فاسكيز – داني سيبايوس – فران جارسيا – براهيم دياز – أردا جولار

وانتهت مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في ملعب سنتياجو برنابيو بالتعادل 3-3.

ريال مدريد مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا ناتشو
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