التشكيل - أسامة فيصل يقود البنك الأهلي.. والسعيد في هجوم طلائع الجيش

يبدأ أسامة فيصل في هجوم البنك الأهلي، فيما يقود عمر السعيد هجوم طلائع الجيش في لقاء الفريقين بالجولة 18 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في السابعة مساءً.

وجاء تشكيل البنك الأهلي

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: عاصم صلاح - أيمن أشرف – محمد الجزار – محمد بسيوني

الوسط: سعيدو سيمبوري – محمد فتحي

أمامهما: محمد هلال – إبراهيم حسن – كريم بامبو

الهجوم: أسامة فيصل

فيما جاء تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد متعب – عمرو طارق – خالد سطوحي – حسن مجدي

الوسط: فريد شوقي – حميد ماو

أمامهما: موسى دياوارا – عبد الرحمن أسامة "شيكا" – يسري وحيد

الهجوم: عمر السعيد

وكان طلائع الجيش فاز في الدور الأول بافتتاح الدوري على البنك بنتيجة 2-0 بهدفي يسري وحيد وعبد الرحمن أسامة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة من 15 مباراة.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة من 18 مباراة.