التشكيل - يوسف لبيب يقود هجوم إنبي ضد الداخلية
الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 18:40
كتب : FilGoal
أعلن سيد ياسين المدير الفني لـ إنبي تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية في الجولة 18 من الدوري المصري.
وتقام المباراة بين الفريقين على استاد بتروسبورت.
ويقود المهاجم الشاب يوسف لبيب هجوم إنبي أمام الداخلية، في غياب أحمد أمين للإصابة.
وجاء تشكيل إنبي كالآتي:
المرمى: عبد الرحمن سمير
الدفاع: علي فوزي - أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد حامد
الوسط: أحمد يوسف – أحمد العجوز – محمد حمدي
الهجوم: محمد شريف – أحمد نادر – يوسف لبيب
بينما جاء تشكيل الداخلية كالآتي:
المرمى: محمد مجدي
الدفاع: كريم يحيى – محمود صابر – معاذ الحناوي – إيهاب سمير
الوسط: كليتشي – أدهم حامد – شريف دابو
الهجوم: ألفريد فانوم – إسلام عبد النعيم – كيفين أكينمولا
ويحتل إنبي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة من 17 مباراة، ويأتي الداخلية في المركز الـ18 والأخير برصيد 9 نقاط.