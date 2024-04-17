التشكيل - يوسف لبيب يقود هجوم إنبي ضد الداخلية

الجونة يستعيد طريق الانتصارات في الدوري بهدف ضد سموحة

في الجول يكشف خطوة واحدة قبل مشاركة النبريص مع الإسماعيلي

التشكيل - ثنائي في هجوم الجونة.. ودودو في وسط سموحة

دعبس: نرفض بيع أي لاعب للزمالك إلى حين رد الاعتبار من تصريحات ناصر ماهر