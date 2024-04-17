دوري المحترفين - هبوط 5 فرق.. وأسوان ينافس ثلاثي على البقاء

تأكد هبوط 5 أندية من دوري المحترفين إلى دوري الدرجة الثانية (ب) وذلك بعد نهاية الجولة السادسة من مرحلة تحديد الهابطين.

وهبطت فرق جمهورية شبين ومكادي والنجوم ومصر للمقاصة والنصر للتعدين إلى دوري الدرجة الثانية (ب).

وجاءت نتائج الجولة كالآتي:

فوز أسوان على النجوم 3-صفر

تعادل نادي وي مع بترول أسيوط سلبيا

فوز دكرنس على مكادي 3-1

فوز أبو قير للأسمدة على النصر للتعدين 3-1

فوز جمهورية شبين على مصر للمقاصة 3-1

بينما يتنافس 4 فرق على الهروب من الهبوط، وسيهبط منهم فريق واحد فقط.

وهذه الفرق هي أسوان وبترول أسيوط ونادي وي ودكرنس.

يذكر أن متصدري المجموعات الست في القسم الثاني (ب) يتأهلون لدوري المحترفين الموسم المقبل.

كما يتنافسون على بطاقة تأهل أخيرة للدوري الممتاز مع ثالث ترتيب القسم الثاني (أ)، حيث سيخوضون مباراة فاصلة لحسم 3 متأهلين لخوض دورة رباعية مع ثالث دوري المحترفين.

موقف المجموعات الـ 6

المجموعة الأولى

ديروط بطل المجموعة، وتأهل رسميا لدوري المحترفين.

المجموعة الثانية

الترسانة بطل المجموعة، وتأهل رسميا لدوري المحترفين.

سيلتقي الترسانة مع ديروط في مباراة فاصلة والفائز بها يشارك في الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

المجموعة الثالثة

المنافسة على بطاقة التأهل محصورة بين منتخب السويس والعبور في الجولة الأخيرة.

المجموعة الرابعة

المنافسة على بطاقة التأهل محصورة بين كهرباء الإسماعيلية والإنتاج الحربي في الجولة الأخيرة.

متصدر المجموعة الثالثة سيواجه متصدر الرابعة في مباراة فاصلة والفائز بها يشارك في الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

المجموعة الخامسة

المنافسة على بطاقة التأهل محصورة بين المنصورة والقزازين في الجولة الأخيرة.

المجموعة السادسة

المنافسة على بطاقة التأهل محصورة بين سبورتنج والأولمبي في الجولة الأخيرة.

متصدر المجموعة الخامسة سيواجه متصدر السادسة في مباراة فاصلة والفائز بها يشارك في الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.