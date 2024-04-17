الدرجة الثانية (ب) - تأجيل حسم 4 بطاقات للتأهل لـ دوري المحترفين للجولة الأخيرة

تأجل حسم بطاقة التأهل في المجموعة الخامسة لـ دوري الدرجة الثانية (ب) بعد تعادل المنصورة مع مركز شباب القزازين سلبيا في الجولة قبل الأخيرة.

والتقى الفريقان في استاد المنصورة في الجولة قبل الأخيرة، ورفع المنصورة رصيده لـ 35 نقطة في الصدارة.

فيما ارتفع رصيد القزازين لـ 33 نقطة في المركز الثاني.

وسيلتقي المنصورة في الجولة الأخيرة مع مالية كفر الزيات ويلتقي القزازين مع صيد المحلة.

يذكر أن متصدري المجموعات الست في القسم الثاني (ب) يتأهلون لدوري المحترفين الموسم المقبل.

كما يتنافسون على بطاقة تأهل أخيرة للدوري الممتاز مع ثالث ترتيب القسم الثاني (أ)، حيث سيخوضون مباراة فاصلة لحسم 3 متأهلين لخوض دورة رباعية مع ثالث دوري المحترفين.

موقف المجموعات الـ 6

المجموعة الأولى

ديروط بطل المجموعة، وتأهل رسميا لدوري المحترفين.

المجموعة الثانية

الترسانة بطل المجموعة، وتأهل رسميا لدوري المحترفين.

سيلتقي الترسانة مع ديروط في مباراة فاصلة والفائز بها يشارك في الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

المجموعة الثالثة

المنافسة على بطاقة التأهل محصورة بين منتخب السويس والعبور في الجولة الأخيرة.

المجموعة الرابعة

المنافسة على بطاقة التأهل محصورة بين كهرباء الإسماعيلية والإنتاج الحربي في الجولة الأخيرة.

متصدر المجموعة الثالثة سيواجه متصدر الرابعة في مباراة فاصلة والفائز بها يشارك في الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

المجموعة الخامسة

المنافسة على بطاقة التأهل محصورة بين المنصورة والقزازين في الجولة الأخيرة.

المجموعة السادسة

المنافسة على بطاقة التأهل محصورة بين سبورتنج والأولمبي في الجولة الأخيرة.

متصدر المجموعة الخامسة سيواجه متصدر السادسة في مباراة فاصلة والفائز بها يشارك في الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.