الجونة يستعيد طريق الانتصارات في الدوري بهدف ضد سموحة

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 18:05

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة الجونة ضد سموحة

استعاد فريق الجونة طريق الانتصارات في مسابقة الدوري بعد التغلب على سموحة بهدف دون مقابل.

وسجل أشرف مجدي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35 ليخطف نقاط المباراة الثلاثة لصالح الجونة.

واستضاف الجونة فريق سموحة على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري.

أخبار متعلقة:
التشكيل - ثنائي في هجوم الجونة.. ودودو في وسط سموحة مدرب بيراميدز: كنا محظوظين لاستغلال فرص التسجيل ضد الجونة بيراميدز يقسو على الجونة برباعية ويصعد إلى قمة ترتيب الدوري تشكيل بيراميدز - الكرتي ومصطفى فتحي أساسيان أمام الجونة

ورفع الجونة رصيده إلى 25 نقطة من 17 مباراة خاضهم الفريق، بينما تجمد رصيد سموحة عند 22 نقطة بنفس عدد المباريات.

وعاد الجونة للانتصارات مجددا بعد هزيمتين متتاليتين أمام كل من المقاولون العرب وبيراميدز.

وانحصر اللعب في منتصف الملعب بالربع ساعة الأولى من المباراة.

وباغت أحمد خالد لاعب سموحة دفاعات الجونة بعرضية داخل منطقة جزاء الجونة ولكن أبعدها صبحي سليمان حارس المرمى بنجاح.

وأنقذ صبحي سليمان هدفا محققا لسموحة في الدقيقة 26 بعد رأسية قوية من حسام حسن.

ونجح الجونة في افتتاح التسجيل بالدقيقة 35 عن طريق أشرف مجدي الذي حول عرضية أيمن موكا الأرضية إلى داخل الشباك.

وحاول فريق سموحة إدراك التعادل في الشوط الثاني وسط تراجع ملحوظ للاعبي الجونة والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وأنقذ هاني سليمان هدفا محققا في الدقيقة 54 بعد تسديدة قوية من أيمن موكا.

وأهدر دوكو دودو فرصة هدف محقق في الدقيقة 60 وتحولت رأسيته أعلى العارضة.

وتواصل ضغط لاعبي سموحة على مرمى الجونة بحثا عن التعادل وسط تألق صبحي سليمان.

وخطف الجونة نقاط المباراة في النهاية بعد نجاح دفاعاته في الحفاظ على هدف التقدم.

وحصد صبحي سليمان حارس مرمى الجونة على جائزة رجل المباراة.

ويلعب فريق الجونة مباراته المقبلة أمام زد يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر.

بينما يستضيف سموحة فريق بلدية المحلة يوم الثلاثاء.

سموحة الدوري المصري الجونة
نرشح لكم
استراحة الدوري - البنك الأهلي (0)-(0) الجيش.. إنبي (0)-(0) الداخلية التشكيل - أسامة فيصل يقود البنك الأهلي.. والسعيد في هجوم طلائع الجيش التشكيل - يوسف لبيب يقود هجوم إنبي ضد الداخلية في الجول يكشف قيمة ضم المصري لـ معتز زدام بشكل نهائي في الجول يكشف خطوة واحدة قبل مشاركة النبريص مع الإسماعيلي انتهت الدوري المصري - سموحة (0)-(1) الجونة.. نهاية المباراة التشكيل - ثنائي في هجوم الجونة.. ودودو في وسط سموحة دعبس: نرفض بيع أي لاعب للزمالك إلى حين رد الاعتبار من تصريحات ناصر ماهر
أخر الأخبار
تشكيل أبطال أوروبا - كين يقود هجوم بايرن ميونيخ.. وعودة جابريل لقيادة دفاع أرسنال دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - مؤتمر صحفي لـ أجوستي وقائد الأهلي قبل افتتاح مواجهات الدوري الإفريقي 4 دقيقة | كرة سلة
تشكيل أبطال أوروبا – عودة ووكر ودي بروين وإيدرسون أمام ريال مدريد 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إقالة مدرب حمدي فتحي في الوكرة 23 دقيقة | الوطن العربي
تشكيل أبطال أوروبا – ناتشو أساسي في دفاع ريال مدريد ضد مانشستر سيتي 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - بنظام جديد.. تفاصيل منافسات كأس الكؤوس بمشاركة الأهلي والزمالك 51 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول - محاولات لتجهيز فتوح لمواجهة دريمز.. وزيزو يقترب من الغياب 59 دقيقة | الكرة الإفريقية
استراحة الدوري - البنك الأهلي (0)-(0) الجيش.. إنبي (0)-(0) الداخلية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي السوبر السعودي - اتحاد جدة (1)-(4) الهلال 2 غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك 3 دياب لـ في الجول: سنحقق في واقعة اختفاء الكرات خلال القمة.. وهكذا سيتم تحديد المتأهلين لإفريقيا 4 شيكابالا وشلبي وغيرهم.. في الجول يكشف أسباب 9 غيابات من الزمالك في القمة