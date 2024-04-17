الجونة يستعيد طريق الانتصارات في الدوري بهدف ضد سموحة

استعاد فريق الجونة طريق الانتصارات في مسابقة الدوري بعد التغلب على سموحة بهدف دون مقابل.

وسجل أشرف مجدي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35 ليخطف نقاط المباراة الثلاثة لصالح الجونة.

واستضاف الجونة فريق سموحة على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري.

ورفع الجونة رصيده إلى 25 نقطة من 17 مباراة خاضهم الفريق، بينما تجمد رصيد سموحة عند 22 نقطة بنفس عدد المباريات.

وعاد الجونة للانتصارات مجددا بعد هزيمتين متتاليتين أمام كل من المقاولون العرب وبيراميدز.

وانحصر اللعب في منتصف الملعب بالربع ساعة الأولى من المباراة.

وباغت أحمد خالد لاعب سموحة دفاعات الجونة بعرضية داخل منطقة جزاء الجونة ولكن أبعدها صبحي سليمان حارس المرمى بنجاح.

وأنقذ صبحي سليمان هدفا محققا لسموحة في الدقيقة 26 بعد رأسية قوية من حسام حسن.

ونجح الجونة في افتتاح التسجيل بالدقيقة 35 عن طريق أشرف مجدي الذي حول عرضية أيمن موكا الأرضية إلى داخل الشباك.

وحاول فريق سموحة إدراك التعادل في الشوط الثاني وسط تراجع ملحوظ للاعبي الجونة والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وأنقذ هاني سليمان هدفا محققا في الدقيقة 54 بعد تسديدة قوية من أيمن موكا.

وأهدر دوكو دودو فرصة هدف محقق في الدقيقة 60 وتحولت رأسيته أعلى العارضة.

وتواصل ضغط لاعبي سموحة على مرمى الجونة بحثا عن التعادل وسط تألق صبحي سليمان.

وخطف الجونة نقاط المباراة في النهاية بعد نجاح دفاعاته في الحفاظ على هدف التقدم.

وحصد صبحي سليمان حارس مرمى الجونة على جائزة رجل المباراة.

ويلعب فريق الجونة مباراته المقبلة أمام زد يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر.

بينما يستضيف سموحة فريق بلدية المحلة يوم الثلاثاء.

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