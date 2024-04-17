انتهت أبطال آسيا - العين (4)-(2) الهلال.. نهاية سلسلة الزعيم

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 17:55

كتب : FilGoal

الهلال السعودي

يقدم FilGoal.com تغطية حية مباراة العين الإماراتي ضد الهلال السعودي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+7: القائم يمنع الثالث

ق 78: جوووووول سالم الدوسري يقلص الفارق

ق 56: جووووول كاكو يسجل الرابع للعين

ق 52: مطالبات بركلة جزاء لصالح رحيمي بعد عرقلة من كوليبالي

ق 48: جوووووول تقليص الفارق.. مالكوم يسجل للهلال هدف تقليص الفارق بعد عرضية سيرجي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: جوووول رحيمي هاتريك من علامة الجزاء

ق 32: أوووه ركلة جزاء على البليهي وثانية للعين

ق 26: جووووول رحيمي يسجل الثاني من علامة الجزاء

ق 25: الحكم يحتسب ركلة جزاء بعد تدخل قوي على رحيمي

ق 22: ركلة جزاء بعد تدخل قوي من الحارس محمد العويس على سفيان رحيمي.

ق 6: جوووول أووووول.. سفيان رحيمي ينفرد ويسدد على يمين الحارس الهدف الأول.

بداية اللقاء

الهلال العين دوري أبطال آسيا
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