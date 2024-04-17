انتهت أبطال آسيا - العين (4)-(2) الهلال.. نهاية سلسلة الزعيم
الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 17:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية مباراة العين الإماراتي ضد الهلال السعودي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 90+7: القائم يمنع الثالث
ق 78: جوووووول سالم الدوسري يقلص الفارق
ق 56: جووووول كاكو يسجل الرابع للعين
ق 52: مطالبات بركلة جزاء لصالح رحيمي بعد عرقلة من كوليبالي
ق 48: جوووووول تقليص الفارق.. مالكوم يسجل للهلال هدف تقليص الفارق بعد عرضية سيرجي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
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ق 37: جوووول رحيمي هاتريك من علامة الجزاء
ق 32: أوووه ركلة جزاء على البليهي وثانية للعين
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ق 26: جووووول رحيمي يسجل الثاني من علامة الجزاء
ق 25: الحكم يحتسب ركلة جزاء بعد تدخل قوي على رحيمي
ق 22: ركلة جزاء بعد تدخل قوي من الحارس محمد العويس على سفيان رحيمي.
شوف الهدف|#العين الإماراتي يتقدم 1-0 #الهلال السعودي .. سفيان رحيمي في الدقيقة 6 في ذهاب نصف نهائي #دوري_أبطال_آسيا#العين_الهلال #قنوات_الكاس pic.twitter.com/3UuSsYN5aP— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 17, 2024
ق 6: جوووول أووووول.. سفيان رحيمي ينفرد ويسدد على يمين الحارس الهدف الأول.
بداية اللقاء