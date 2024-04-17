تشكيل أبطال آسيا - رحيمي يقود العين.. والحمدان أساسي مع الهلال

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 17:44

كتب : FilGoal

سفيان رحيمي

يبدأ سفيان رحيمي في هجوم العين الإماراتي، فيما يقود عبد الله الحمدان هجوم الهلال السعودي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويلتقي الفريقان على استاد هزاع بن زايد، اليوم بعدما تأجلت 24 ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية أمس الثلاثاء.

وجاء تشكيل العين:

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حراسة المرمى: خالد عيسى

الدفاع: بندر الأحبابي – خالد الهاشمي – كوامي أوتون – إريك مينيزيس

الوسط: بارك يونج – يحيى نادر – محمد عباس

الهجوم: ماتياس بالاسيوس – كاكو – سفيان رحيمي

وجاء تشكيل الهلال:

حراسة المرمى: محمد العويس

الدفاع: سعود عبد الحميد – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – ياسر الشهراني

الوسط: روبن نيفيز – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

أمامهما: سالم الدوسري – ميشايل – مالكوم

الهجوم: عبد الله الحمدان

وسيلتقي الفريقان مجددا في ملعب المملكة أرينا يوم الثلاثاء المقبل لحسم المتأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال آسيا.

العين الهلال دوري أبطال آسيا
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