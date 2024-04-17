كرة سلة - ثريا محمد تغيب عن الأهلي والمنتخب حتى نهاية العام لظروف شخصية

اعتذرت ثريا محمد لاعبة الأهلي ومنتخب مصر لكرة السلة عن عدم خوض مباريات في المتبقي من العام الجاري لأسباب شخصية.

وكانت ثريا محمد قد غابت عن مشاركة منتخب سيدات مصر لمنافسات 3×3 في التصفية الأولى بالملحق العالمي المؤهل لأولمبياد باريس لنفس الأسباب.

وعلم FilGoal.com بتقدم ثريا باعتذار لكل من الأهلي ومنتخب مصر لظروف شخصية.

ومن المقرر غياب ثريا عن خوض المباريات حتى بداية العام المقبل على أقل تقدير.

وكانت ثريا محمد قد انضمت إلى صفوف الأهلي بداية من موسم 2018 - 2019 قادمة من نادي الصيد.

وحققت ثريا محمد لقب دوري السوبر ثلاث مرات مع الأهلي ولقب كأس مصر مرتين، بينما توجت بدوري المرتبط ست مرات.

ونجحت ثريا في التتويج بلقب بطولة إفريقيا 3×3 مع منتخب مصر وحصدت جائزة أفضل لاعبة في إفريقيا.

ووصف الاتحاد الدولي لكرة السلة ثريا محمد بلقب "كليوباترا" والملكة المصرية.