في الجول يكشف قيمة ضم المصري لـ معتز زدام بشكل نهائي

يريد النادي المصري ضم معتز زدام بشكل نهائي من الترجي بعد تألقه في الإعارة.

وقال مصدر من المصري لـ FilGoal.com: "معتز زدام يقدم مستوى رائع حتى الآن منذ قدومه ولذلك فقد قررنا ضمه بشكل نهائي بالفعل".

وأضاف "حسب العقد المبرم بيننا، فيحق للمصري ضم اللاعب بشكل كامل مقابل 280 ألف دولار يدقعوا لنادي الترجي حتى يوم 30 يوليو المقبل".

المصدر أتبع "المصري يريد ضم اللاعب بشكل نهائي بسبب تألقه فنيا والتزامه خلفيا، لذلك ننوي حسم الأمر بشكل كامل خلال الأيام المقبلة".

معتز زدام انضم لنادي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي قادما من الترجي على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء بشكل كامل.

وشارك زدام حتى الآن في 9 مباريات رفقة المصري، سجل فيهم 4 أهداف وتسبب في هدف خامس بتصويبة صاروخية بالقائم، تابعها محمد الشامي في المرمى.

ويستعد المصري لمواجهة فاركو يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري.