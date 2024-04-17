الدوري السعودي - النصر يرفض تأجيل كلاسيكو الهلال وأهلي جدة

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 17:00

كتب : FilGoal

سافيتش - رونالدو -الهلال - النصر

يرفض نادي النصر تأجيل مباراة الهلال وأهلي جدة في كلاسيكو الجولة 28 من الدوري السعودي حفاظا على مبدا تكافؤ الفرص.

ومن المقرر أن يلعب أهلي جدة أمام الهلال يوم الجمعة ضمن الجولة 28 من المسابقة لكن الأخير مرتبط بمواجهة العين الإماراتي اليوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن النصر طلب من رابطة الدوري السعودي عدم تأجيل مباراة فريقي أهلي جدة والهلال تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المشاركة في الدوري.

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وأوضحت الصحيفة أن النصر طالب بلعب اللقاء في موعده على غرار رفض الرابطة تأخير مباراة فريقها أمام مضيفه الاتفاق، ضمن الجولة الأولى في الـ 14 من أغسطس الماضي، التي خسرها النصر 1ـ2، وجاءت عقب يومين من التتويج على حساب الهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

الهلال سيواجه العين الإماراتي اليوم الأربعاء بعدما تأجلت لمدة 24 ساعة بسبب ظروف الطقس وهو ما أربك حسابات رابطة الدوري السعودي بشأن مواجهة الهلال أمام أهلي جدة.

وتسببت الظروف المناخية الصعبة في تأجيل لقاء العين والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا من يوم الثلاثاء إلى يوم الأربعاء.

تأجيل لقاء العين والهلال في دوري أبطال آسيا لسوء الأحوال الجوية

الصحيفة ذاتها أوضحت في وقت سابق أن لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي تتجه نحو تأجيل مباراة أهلي جدة ضد الهلال، ضمن الجولة الـ 28 من الدوري إلى السبت، بدلًا من الجمعة، حال إجراء لقاء الأزرق والعين الإماراتي الأربعاء بالفعل.

وأضاف التقرير أن اللجنة ستجدول كلاسيكو أهلي جدة والهلال السبت، فقط إذا لُعبت القمة الآسيوية في موعدها الجديد، ودون خضوعها لتأجيل إضافي.

وتحوم الشكوك حول لعب المباراة القارية في موعدها الجديد، مع استمرار معاناة الإمارات من اضطراب الطقس، وتواصل هطول الأمطار بغزارة على أراضيها.

أهلي جدة الهلال الدوري السعودي
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