النصر واتحاد جدة يطلبان حكاما أجانب لمواجهتي نصف نهائي الكأس

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 16:57

كتب : FilGoal

النصر - اتحاد جدة

طلب نادي النصر ونظيره اتحاد جدة الاستعانة بحكام أجانب لقيادة مباراتي نصف نهائي كأس الملك ضد الخليج والهلال على الترتيب.

ويصطدم اتحاد جدة بالهلال يوم 30 أبريل الجاري، بينما يلعب النصر ضد الخليج يوم 1 مايو المقبل.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي اتحاد جدة يتقدم بطلب طاقم تحكيم أجنبي من النخبة لقيادة مواجهة فريقه ضد الهلال في نصف نهائي الكأس.

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وأضاف التقرير أن إدارة اتحاد جدة عبر للاتحاد السعودي للعبة رغبتها بالاستعانة بطاقم من حكام النخبة في أوروبا.

فيما تقدمت إدارة النصر بطلب رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل تكليف طاقم تحكيم أجنبي لقيادة المباراة المرتقبة ضد الخليج

وكشف التقرير أن الإدارة النصراوية سددت الرسوم الخاصة بطلب الطاقم الأجنبي.

وكان آخر طلب مُقدَّم من قبل النادي للحكام الأجانب في مواجهة الخليج، ضمن الجولة الـ 12 من الدوري السعودي، في الـ4 من نوفمبر الماضي، وانتهت بفوز الأصفر 2-0.

فيما قرّر الإيطالي جويدو فينجا الرئيس التنفيذي للنصر عدم استقطاب حكام أجانب منذ سحب الطلب الخاص بمباراة الأخدود في الجولة 14 من الدوري 24 نوفمبر الماضي، التي فاز بها الفريق العاصمي 3-0 على ملعب الأول بارك.

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