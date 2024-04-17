مدرب أتالانتا: لن نفكر في نتيجة مباراة الذهاب أمام ليفربول

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 16:26

كتب : FilGoal

ليفربول - برينتفورد

يؤمن جيان بييرو جاسبريني مدرب أتالانتا أن مواجهة إياب ربع نهائي الدوري الأوربي ضد ليفربول هي أهم مباراة في تاريخ النادي الإيطالي.

أتالاتنا صعق ليفربول بثلاثية نظيفة في ملعب أنفيلد بلقاء الذهاب الأسبوع الماضي، ويستعد لاستقباله في بيرجامو يوم الخميس في الإياب.

وقال جاسبريني في مؤتمر صحفي: "نحن نعلم مدى الصعوبة التي تنتظرنا في لقاء الإياب أمام ليفربول".

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وأضاف "على الرغم من أننا فزنا بمباراة الذهاب، سنبدأ لقاء الإياب وكأن النتيجة 0-0 في مجموع المباراتين".

وأكمل "يجب أن يكون تركيزنا هو عدم التفكير في نتيجة مباراة الذهاب، يجب أن يكون هدفنا تكرار الفوز".

وتابع مدرب أتالانتا "أتوقع أن يقدم فريق ليفربول أفضل ما لديه، سيدخلون المباراة للعب بكل الفرص المتاحة لهم".

وواصل "سيتعين علينا أن نلعب مباراة رائعة للحصول على نتيجة إيجابية. نعلم أنها ستكون إحدى أهم المباريات في تاريخ نادي أتالانتا إن لم تكن الأهم

وأتم "يجب علينا أن نعلم أن النتيجة النهائية هي ما يهم، نريد التأهل لنصف النهائي، يجب أن ندخل الملعب ونحن نعتقد أننا قادرون على إسقاط ليفربول".

وتعرض ليفربول لخسارة صاعقة على يد ضيفه أتالانتا الإيطالي بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

سجل الثلاثية جيانلوكا سكاماكا "هدفين" في الدقيقتين 38 و61، وماريو باساليتش في الدقيقة 83.

النتيجة تركت ليفربول في وضع معقد للغاية قبل الإياب في بيرجامو يوم الخميس.

وتواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء، حتى شارك في بداية الشوط الثاني بدلا من هارفي إليوت، وسجل هدفا تم إلغاؤه بداعي التسلل.

في 43 مباراة خاضها يورجن كلوب على ملعب أنفيلد مع ليفربول في المسابقات الأوروبية، لم يخسر سوى 5 مباريات فقط، كانت تلك هي الخامسة، والثانية على يد أتالانتا.

الأولى أمام أتلتيكو مدريد 3-2 في دوري أبطال أوروبا 2020، والثانية أمام أتالانتا نفسه بنتيجة 2-0 في دور المجموعات للنسخة التالية.

الثالثة كانت أمام إنتر ميلان بنتيجة 1-0، والرابعة هي الشهيرة أمام ريال مدريد بنتيجة 5-2 في الموسم الماضي لدوري الأبطال.

ليفربول أتالانتا الدوري الأوروبي
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