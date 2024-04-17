في عامه الـ58.. روماريو يعود من الاعتزال لمساعدة النادي الذي يرأسه

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 16:05

كتب : FilGoal

روماريو

اتخذ روماريو أسطورة منتخب البرازيل قرارا مفاجئا بالعودة من اعتزال كرة القدم بعدما غاد الملاعب قبل قرابة 15 عاما.

وسيعود روماريو بطل كأس العالم 1994، في سن الـ58 عاما عن قرار اعتزاله لمساعدة النادي الذي يرأسه.

وكتب روماريو عبر إنستجرام: "لن أشارك في كامل جولات البطولة، لكنني سألعب بعض المباريات مع فريق قلبي وأحقق حلمي الأخير: اللعب إلى جانب نجلي".

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وسيتشارك روماريو في صفوف نادي أميركا الذي تأسس عام 1904 ويمر بأزمة اقتصادية، الهجوم مع نجله رومارينيو الذي انضم إلى صفوفه الفريق في مارس الماضي.

كما سيرتدي الدولي السابق قميص نادي أميركا دي ريو دي جانيرو الذي يرأسه منذ يناير والذي دافع عن ألوانه لفترة وجيزة في عام 2009، في دوري الدرجة الثانية لولاية ريو دي جانيرو.

وسيلعب الفريق المتوّج باللقب في دوري الدرجة الأولى لولاية ريو بداية عام 2025، حيث تتنافس فرق ريو التي تنتمي إلى نخبة الأندية البرازيلية، مثل فلامنجو وفلومينينسي وفاسكو دا جاما وبوتافوجو.

واعتزل روماريو في 2009 بعد مسيرة طويلة مزخرة بالألقاب في دوري بلاده مع أندية فاسكو دا جاما، فلومينينسي، فلامنجو وفترة قضاها في أوروبا مع أيندهوفن الهولندي وبرشلونة وفالنسيا الإسبانيين.

وعلى المستوى الدولي يملك روماريو 70 مباراة مع منتخب البرازيل وسجل 55 هدفا.

روماريو منتخب البرازيل
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