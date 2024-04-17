انتهت الدوري المصري - سموحة (0)-(1) الجونة.. نهاية المباراة

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 15:54

كتب : FilGoal

سموحة - الجونة

يلعب الجونة مع سموحة على ملعب خالد بشارة في الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة والجونة ضمن مسابقة الدوري.

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نهاية المباراة

ق61 دوكو دودو يهدر التعادل برأسية رائعة

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق43 تسديدة قوية من أحمد خالد لاعب سموحة تمر بجوار المرمى بقليل

ق39 عبد الرحمن عامر يهدر فرصة تسجيل هدف التعادل

ق35 جووول للجونة: أيمن موكا مر بشكل رائع يمين منطقة الجزاء ثم مرر كرة ارضية مرت من دفاعات سموحة ووصلت إلى أشرف مجدي المتمركز منتصف منطقة الجزاء فسدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة وسكنت المرمى.

ق26 ضربة رأسية رائعة من حسام حسن مهاجم سموحة وتصدي مميز من صبحي سليمان حارس الجونة.

ق20 انطلاقة رائعة من أحمد خالد لاعب أسوان وعرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء يتصدى لها حارس الجونة ببراعة.

ق11 كرة عرضية من أشرف مجدي لاعب الجونة من جهة اليسار ابعدها دفاع سموحة عن مناطق الخطورة.

ق5 ركلة ركنية لسموحة من جهة اليمين نفذها إسلام جابر بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ابعدها دفاع الجونة عن مناطق الخطورة.

انطلاق المباراة

سموحة الجونة
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