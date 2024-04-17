التشكيل - ثنائي في هجوم الجونة.. ودودو في وسط سموحة

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 15:41

كتب : FilGoal

سموحة - الجونة

أعلن كل من رضا عبد العال مدرب الجونة وأحمد سامي مدرب سموحة تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب الجونة مع سموحة على ملعب خالد بشارة في الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الجونة بثنائي في خط الهجوم مكون من فرانك إيتوجا وحسام غانم.

أخبار متعلقة:
محمد شريف: رونالدو قدوتي في كرة القدم سيميوني: الحظ لم يقف معنا أمام دورتموند أحمد سليمان: ناصر ماهر أبهرني.. وأحمد حمدي فاق التوقعات مباشر حسم التأهل للمحترفين - المنصورة (0)-(0) القزازين.. بداية المباراة

وجاء تشكيل الجونة بالكامل كالتالي:

الحارس: صبحي سليمان.

الدفاع: أحمد محمود – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – كمال أبو الفتوح.

الوسط: نور السيد – رضا صلاح - أشرف مجدي – أيمن موكا.

الهجوم: فرانك إيتوجا – حسام غانم.

بينما جاء تشكيل سموحة كالتالي:

الحارس: الهاني سليمان.

الدفاع: طارق علاء – محمد مغربي – محمد مصطفى ميدو – عبد الرحمن عامر.

الوسط: محمد متولي كاناريا – دوكو دودو – أحمد خالد.

الهجوم: إسلام جابر – حسام حسن – عبد اللطيف بن قسو.

الجونة سموحة الدوري المصري
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - سموحة (0)-(0) الجونة.. انطلاق المباراة دعبس: نرفض بيع أي لاعب للزمالك إلى حين رد الاعتبار من تصريحات ناصر ماهر خبر في الجول - اشتباه في إصابة محمد شكري بالرباط الصليبي.. وخطوة حاسمة نور الدين: هذه حقيقة تصريحاتي عن القمة.. وأعطي زملائي 110 من 100 على مستواهم في المباراة خبر في الجول - عدم جاهزية مروان عطية وإمام عاشور لمواجهة مازيمبي والأهلي مودرن فيوتشر يشكو طاقم حكام مواجهة الإسماعيلي التعادل يحسم 3 مواجهات.. اشتعال الصراع بين 4 فرق لخطف البطاقة الثانية للممتاز بتروجت أول العائدين للدوري الممتاز بعد غياب 4 مواسم
أخر الأخبار
في عامه الـ58.. روماريو يعود من الاعتزال لمساعدة النادي الذي يرأسه 26 ثاتيه | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - سموحة (0)-(0) الجونة.. انطلاق المباراة 11 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - ثنائي في هجوم الجونة.. ودودو في وسط سموحة 24 دقيقة | الدوري المصري
مباشر حسم التأهل للمحترفين - المنصورة (0)-(0) القزازين.. إنقاذ من أمام المرمى 33 دقيقة | القسم الثاني
محمد شريف: رونالدو قدوتي في كرة القدم 39 دقيقة | سعودي في الجول
سيميوني: الحظ لم يقف معنا أمام دورتموند 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أحمد سليمان: ناصر ماهر أبهرني.. وأحمد حمدي فاق التوقعات 52 دقيقة | الكرة المصرية
الخطيب يجتمع مع لاعبي الأهلي قبل السفر إلى الكونغو ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي السوبر السعودي - اتحاد جدة (1)-(4) الهلال 2 غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك 3 دياب لـ في الجول: سنحقق في واقعة اختفاء الكرات خلال القمة.. وهكذا سيتم تحديد المتأهلين لإفريقيا 4 شيكابالا وشلبي وغيرهم.. في الجول يكشف أسباب 9 غيابات من الزمالك في القمة