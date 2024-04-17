التشكيل - ثنائي في هجوم الجونة.. ودودو في وسط سموحة

أعلن كل من رضا عبد العال مدرب الجونة وأحمد سامي مدرب سموحة تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب الجونة مع سموحة على ملعب خالد بشارة في الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الجونة بثنائي في خط الهجوم مكون من فرانك إيتوجا وحسام غانم.

وجاء تشكيل الجونة بالكامل كالتالي:

الحارس: صبحي سليمان.

الدفاع: أحمد محمود – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – كمال أبو الفتوح.

الوسط: نور السيد – رضا صلاح - أشرف مجدي – أيمن موكا.

الهجوم: فرانك إيتوجا – حسام غانم.

بينما جاء تشكيل سموحة كالتالي:

الحارس: الهاني سليمان.

الدفاع: طارق علاء – محمد مغربي – محمد مصطفى ميدو – عبد الرحمن عامر.

الوسط: محمد متولي كاناريا – دوكو دودو – أحمد خالد.

الهجوم: إسلام جابر – حسام حسن – عبد اللطيف بن قسو.