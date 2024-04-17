انتهت حسم التأهل للمحترفين - المنصورة (0)-(0) القزازين.. تعادل سلبي

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 15:32

كتب : FilGoal

المنصورة ضد القزازين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة المنصورة ضد مركز شباب القزازين في دوري الدرجة الثانية بـ .

المنصورة يحتاج لتحقيق الفوز من أجل ضمان الصعود لدوري المحترفين والتصفيات المؤهلة للدوري الممتاز.

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ق 80: ضربة مقصية مزدوجة من لاعب المنصورة تمر بجوار القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41. إنقاذ من على خط مرمى من مدافع القزازين بعد خروج خاطئ من الحارس.

ق26. إنقاذ من مدافع المنصورة من أمام المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

المنصورة مركز شباب القزازين
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