محمد شريف: رونالدو قدوتي في كرة القدم

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 15:25

كتب : FilGoal

محمد شريف - الخليج - الهلال

أجاب محمد شريف مهاجم الخليج السعودي ولاعب الأهلي السابق عن سؤال حول قدوته في كرة القدم.

ويلعب شريف في صقوف الخليج منذ بداية الموسم الحالي قادما من الأهلي.

وقال محمد شريف عبر الحساب الرسمي للدوري السعودي: "قدوتي في كرة القدم؟ أحب كريستيانو رونالدو كثيرا".

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وتابع "من الشخصيات المشهورة أحب عادل إمام ومطربي المفضل هو عمرو دياب".

وخاض محمد شريف آخر مبارياته مع الخليج أمام الهلال والتي خسرها فريقه بنتيجة 4-1 ضمن الجولة 27 من الدوري السعودي.

وسجل شريف هدف فريقه الوحيد في الخسارة من متصدر الترتيب.

والهدف هو رابع أهداف شريف في الدوري السعودي منذ انتقاله مطلع الموسم الحالي.

وهو أول هدف له منذ 8 ديسمبر الماضي، حين سجل أمام أبها.

وأصبح شريف ثاني مصري يسجل في شباك الهلال بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين، بعد مصطفى فتحي مع التعاون.

ولعب شريف مباراته رقم 25 في الدوري السعودي، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفين حتى الآن.

الفوز رقم 32 على التوالي للهلال في جميع المسابقات، رفع رصيده إلى 77 نقطة في صدارة الدوري السعودي بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه النصر.

فيما تجمد رصيد الخليج عند 34 نقطة في المركز التاسع.

الخليج محمد شريف
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