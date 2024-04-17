أحمد سليمان: ناصر ماهر أبهرني.. وأحمد حمدي فاق التوقعات

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 15:13

كتب : FilGoal

هدف ناصر ماهر

أعرب أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن إعجابه الشديد بالمستوى الذي ظهر به ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق.

وانضم ناصر ماهر لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من مودرن فيوتشر.

وقال سليمان عبر إم بي سي مصر: "الثلاثي عبد الله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي يذكرني بوسط ملعب الزمالك في عصره الذهبي بوجود طه بصري وحسن شحاتة وفاروق جعفر".

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وأضاف "كنت أعلم أن ناصر ماهر لاعب مميز ولديه موهبة رائعة لكنه أبهرني بمستواه وقدراته في المبارايات والتدريبات".

وتابع "كنا لدينا بعض التخوفات من مستوى أحمد حمدي خلال الموسمين الماضيين في كندا، لكنه فاق التوقعات وظهر بمستوى مميز للغاية".

أعرب أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن إعجابه الشديد بالمستوى الذي ظهر به ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق.

وحقق الزمالك الفوز على الأهلي لأول مرة في الدوري بعد 6 مباريات متتالية لم يحقق فيها الأبيض أي فوز على الأحمر.

ثنائية الزمالك سجلها سيف الدين الجزيري، وهدف الأهلي جاء عن طريق أحمد عبد القادر.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 21 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري من 13 مباراة.

وتجمد رصيد الأهلي عند النقطة 21 في المركز التاسع من 11 مباراة.

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