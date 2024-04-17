الخطيب يجتمع مع لاعبي الأهلي قبل السفر إلى الكونغو

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كلمة للاعبي الفريق قبل السرف إلى الكونغو.

ويستعد الأهلي للسفر إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الخطيب على حضور المران الأخير للفريق بفرع مدينة نصر قبل السفر إلى الكونغو.

وشهدت كلمة الخطيب حديثه عن كافة الأمور التي تتعلق بالمنافسة في المرحلة المقبلة سواء محليا أو قاريا.

وسيتجه الأهلي إلى الكونغو مباشرة عقب خوض المران.

وكان الأهلي قد خسر في مباراته الماضية ضد الزمالك بهدفين مقابل هدف في الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع مازيمبي في مباراة الذهاب يوم الجمعة السبت المقبل 19 مارس.

وكان الأهلي قد وصل لنصف النهائي بعد الفوز على سيمبا التنزاني في الدور الماضي.