جوندوجان: كل شيء كان في أيدينا لكننا تنازلنا عن بطاقة التأهل لـ سان جيرمان

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 14:26

كتب : FilGoal

برشلونة ضد أتليتكو مدريد

يشعر إلكاي جوندوجان لاعب وسط برشلونة بخيبة أمل كبيرة بعدما فرط ناديه في حسم فرصة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آوروبا لحساب باريس سان جيرمان.

وثأر باريس سان جيرمان من برشلونة عن "الريمونتادا" الشهيرة للبلوجرانا في عام 2017، وفاز عليه برباعية مقابل هدف ليتأهل العملاق الباريسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جوندوجان في تصريحات نشرتها شبكة سي بي إس: "أشعر بخيبة أمل كبيرة لأننا كنا في وضع جيد خلال اللقاء".

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وأضاف "بعد الهدف الأول الذي سجلناه. كان كل شيء في أيدينا لكننا تنازلنا عنه بأبسط الطرق".

وأردف النجم الألماني "لقد أعطينا باريس سان جيرمان فرصة التأهل لنصف النهائي بأيدينا وهذا هو الجزء الأكثر إحباطًا".

ووجه جوندوجان سهام الانتقادات نحو زميله رونالد أرواخو الذي تعرض للطرد في الشوط الأول.

إذ قال قائد مانشستر سيتي السابق "إذا أخطأ أرواخو عليه دفع الثمن، أعتقد أنها اللعبة تستحق بطاقة حمراء".

وتابع "في مثل هذه اللحظات الحاسمة، عليك التأكد من حصولك على الكرة. إذا لم تكن متأكدا فعليك عدم لمس المهاجم".

وأكمل جندوجان "أفضل أن تهتز شباكنا أو أن نمنح المهاجم فرصة الانفراد بالحارس بدلا من الطرد".

واستطرد "ربما يتمكن حارس المرمى من إنقاذنا، وحتى لو اهتزت شباكنا مبكرًا فإن اللعب بـ10 لاعبين منذ الشوط الأول قتل المباراة بالنسبة لنا".

وأتم "أعتقد أنني استحق الحصول على ركلة جزاء في الشوط الثاني، هذا ما قلته للحكم، من أجل أن يراجع المخالفة ولكنه أعطاني بطاقة صفراء. لا أعرف كيف ظهرت اللقطة على شاشات التلفزيون، ربما أكون مخطئا".

ورد باريس سان جيرمان العودة المثيرة إلى برشلونة، بعد عودة برشلونة الشهيرة في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال موسم 2016-2017 والمشهورة باسم "الريمونتادا".

وللصدفة كان لويس إنريكي مدرب سان جيرمان الحالي، هو المدير الفني لبرشلونة في عام 2017 وقت مباراة الريمونتادا الشهيرة.

وأشهر الحكم الروماني ستيفان كوفاتش 9 إنذارات خلال المباراة و3 بطاقات حمراء.

برشلونة تقدم أولا وجعل موقف باريس أصعب، قبل أن يعود سان جيرمان ويسجل 4 أهداف متتالية.

رباعية فوز باريس سجلها كل من عثمان ديمبيلي وفيتينيا، وثنائية بقدم كيليان مبابي.

بينما هدف برشلونة الوحيد سجله البرازيلي رافينيا.

وضرب باريس سان جيرمان موعدا في نصف النهائي مع بوروسيا دورتموند الألماني، الذي أقصى أتليتكو مدريد.

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