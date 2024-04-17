بتواجد ثلاثة محترفين.. الأهلي يعلن قائمته للمشاركة في الدوري الإفريقي لكرة السلة

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 13:48

كتب : FilGoal

إيهاب أمين - الأهلي ضد المصرية للاتصالات كرة سلة

أعلن النادي الأهلي قائمة الفريق التي ستخوض بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL.

وتشهد القائمة تواجد ثلاثة محترفين وهم مارك ليونز وتوني ميتشيل جونيور ووبرينس آدمز علي.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

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مصطفى كيجو – كريم الجيزاوي – مارك ليونز – توني ميتشيل جونيور – باترك جاردنر – برينس آدمز علي – سيف هنداوي – محمد أبو النصر – أحمد مهيب – إيهاب أمين – مروان سرحان – عمرو الجندي – عمر عرابي.

ويتواجد مع الأهلي في المجموعة كل من أهلي بنغازي الليبي وسيتي أويلرز الأوغندي وبانجوي من إفريقيا الوسطى.

وتقام المباريات بنظام دورين لكل مجموعة.

ويأتي جدول مباريات الأهلي في المجموعة كالآتي

الأهلي × سيتي أويلرز (الجمعة 19 أبريل 7:00 مساء)

الأهلي × أهلي بنغازي (السبت 20 أبريل 7:00 مساء)

الأهلي × بانجوي (الإثنين 22 أبريل 8:00 مساء)

الأهلي × سيتي أويلرز (الأربعاء 24 أبريل 8:00 مساء)

الأهلي × أهلي بنغازي (الجمعة 26 أبريل 8:00 مساء)

الأهلي × بانجوي (السبت 27 أبريل 8:00 مساء)

الأهلي كرة سلة BAL الدوري الإفريقي لكرة السلة
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