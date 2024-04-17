نجم سان جيرمان: التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال حلم تحول لحقيقة ولكن

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 13:34

كتب : FilGoal

احتفالات باريس سان جيرمان بالفوز على برشلونة

يرى البرتغالي فيتينيا لاعب وسط باريس سان جيرمان أن تأهل فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليس كافيا، مؤكدا طموح ناديه في التأهل للنهائي.

وثأر باريس سان جيرمان الفرنسي من برشلونة الإسباني عن "الريمونتادا" الشهيرة للبلوجرانا في عام 2017، وفاز عليه برباعية مقابل هدف ليتأهل العملاق الباريسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فيتينيا في تصريحات لشبكة CBS: "ما فعلناه أمام برشلونة لا يصدق. نحن سعداء حقًا".

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وأضاف البرتغالي "التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا حلم أصبح حقيقة، ولكننا نريد المزيد".

وضرب باريس سان جيرمان موعدا في نصف النهائي مع بوروسيا دورتموند الألماني، الذي أقصى أتليتكو مدريد.

فيما قال زميله برادلي باركولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أنا حقًا فخور جدًا بوجودي مع سان جيرمان، وفخور للتأهل لنصف نهائي دوري الأبطل في موسمي الأول".

وأضاف "لقد حضرت جيدًا لهذه المباراة، وكنت أعلم أن دوري سيكون مهمًا فيها. لقد تحدث معي المدرب لويس إنريكي قبل المباراة كثيرًا".

ورد باريس سان جيرمان العودة المثيرة إلى برشلونة، بعد عودة برشلونة الشهيرة في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال موسم 2016-2017 والمشهورة باسم "الريمونتادا".

وللصدفة كان لويس إنريكي مدرب سان جيرمان الحالي، هو المدير الفني لبرشلونة في عام 2017 وقت مباراة الريمونتادا الشهيرة.

وأشهر الحكم الروماني ستيفان كوفاتش 9 إنذارات خلال المباراة و3 بطاقات حمراء.

برشلونة تقدم أولا وجعل موقف باريس أصعب، قبل أن يعود سان جيرمان ويسجل 4 أهداف متتالية.

رباعية فوز باريس سجلها كل من عثمان ديمبيلي وفيتينيا، وثنائية بقدم كيليان مبابي.

بينما هدف برشلونة الوحيد سجله البرازيلي رافينيا.

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