سكاي: فرانكفورت يقرر تفعيل بند شراء مهاجم سان جيرمان

أفادت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي آينتراخت فرانكفورت قرر تفعيل خيار شراء هوجو إيكيتيكي من باريس سان جيرمان.

المهاجم البالغ من العمر 21 عاما انتقل إلى فرانكفورت على سبيل الإعارة من سان جيرمان في نهاية فترة الانتقالات الشتوية، مع إمكانية الشراء.

وأوضح تقرير سكاي أن النادي قرر دفع 16 مليون يورو لباريس بعد حرص المهاجم الفرنسي على تمديد إقامته مع فرانكفورت.

وأضاف التقرير أن إدارة فرانكفورت تثق في قدرات إيكيتيكي الذي لم يتألق مع الفريق منذ انضمامه في نهاية فترة الانتقالات الأخيرة.

وتعتقد إدارة فرانكفورت أن كل ما يحتاجه المهاجم الشاب هو الوقت والصبر قبل أن يبدأ في إظهار مستواه الحقيقي، حسب التقرير.

ويبدو أن قرار شراء إيكيتيكي بشكل نهائي قد يؤثر على مستقبل عمر مرموش الذي لفت أنظار عدة أندية إنجليزية.

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ويحتل فرانكفورت حاليا المركز السادس في الدوري الألماني، بفضل أهداف عمر مرموش الذي عوض رحيل كولو مواني في مركز المهاجم الصريح بعض الأحيان.

وسجل الدولي المصري 10 أهداف في الدوري الألماني وصنع 6 في 24 مباراة لعبها مع فرانكفورت هذا الموسم.

يذكر أن مرموش انتقل إلى فرانكفورت الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فولفسبورج.

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