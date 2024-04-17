نجم مازيمبي السابق: تفاصيل صغيرة ستحسم مواجهة الأهلي

يثق جويل كيمواكي لاعب مازيمبي السابق في قدرات فريقه قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد مازيمبي في ذهاب نصف النهائي، يوم السبت المقبل في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وقال كيمواكي عبر القناة الأولى: "مباراة الأهلي ومازيمبي صعبة للغاية، أعرف فريقي جيدا وأعرف الأهلي الذي يعد عملاقا كبيرا في إفريقيا المباراة ستلعب على التفاصيل الصغيرة في ظل خبرة كل فريق".

وأضاف "فريق مازيمبي يملك العديد من اللاعبين الشباب في الوقت الحالي والذين يملكون شخصية كبيرة تؤهلهم للظهور بشكل مميز".

وتابع "ميزة الأهلي تكمن في الجماعية التي تمكنه من التسجيل من أي مكان في الملعب".

وأجاب "تمنيت تجنب مواجهة الأهلي؟ فريق الأهلي معروف بالنسبة لنا وإذا أردنا حصد اللقب علينا مواجهة الفرق الكبرى سواء الأهلي أو غيره".

وكان الأهلي خسر أمام الزمالك أول أمس الإثنين، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة للدوري المصري بهدفين لهدف.

وتقام مباراة العودة بين الأهلي ومازيمبي يوم السبت بعد المقبل الموافق 27 أبريل في استاد القاهرة.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.