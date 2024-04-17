سوء الأحوال الجوية في الإمارات يربك جدول الدوري السعودي

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 12:33

كتب : FilGoal

النصر - الهلال

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن رابطة الدوري السعودي تنتظر إقامة لقاء العين الإماراتي ضد الهلال في دوري أبطال آسيا يوم الأربعاء دون تأجيل، قبل الإعلان عن تعديل موعد الكلاسيكو بين أهلي جدة والهلال.

وتسببت الظروف المناخية الصعبة في تأجيل لقاء العين والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا من يوم الثلاثاء إلى يوم الأربعاء.

تأجيل لقاء العين والهلال في دوري أبطال آسيا لسوء الأحوال الجوية

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وأوضحت جريدة الرياضية السعودية أن لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي تتجه نحو تأجيل مباراة أهلي جدة ضد الهلال، ضمن الجولة الـ 28 من الدوري إلى السبت، بدلًا من الجمعة، حال إجراء لقاء الأزرق والعين الإماراتي الأربعاء بالفعل.

وأضاف التقرير أن اللجنة ستجدول كلاسيكو أهلي جدة والهلال السبت، فقط إذا لُعبت القمة الآسيوية في موعدها الجديد، ودون خضوعها لتأجيل إضافي.

وتحوم الشكوك حول لعب المباراة القارية في موعدها الجديد، مع استمرار معاناة الإمارات من اضطراب الطقس، وتواصل هطول الأمطار بغزارة على أراضيها.

مما أدى إلى قرار جديد من رابطة الدوري الإماراتي بتأجيل لقاء الشارقة وبني ياس بسبب تعذر وصول حافلة فريق الشارقة لسوء الأحوال الجوية.

لكن تقارير كثيرة أشارت إلى أن الأجواء صافية في محيط ملعب هزاع بن زايد الذي يستضيف لقاء العين والهلال حتى هذه اللحظة.

وكانت رابطة المسابقات قد أعلنت السبت الماضي، أن إدارة الهلال تقدمت بطلب يتضمن إعادة النظر في جدول مباريات الفريق بالدوري، وخاصة أمام أهلي جدة على وجه الخصوص.

وجاء الرد من الرابطة بأنه لا يُمكن إجراء أي تعديل على الجدول، نظير الأثر السلبي، الذي سيطول جميع أندية البطولة، وخاصةً الهلال.

وكان نادي أهلي جدة قد طرح يوم الاثنين، تذاكر مواجهة الهلال المقرر لها يوم الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وتخطت التذاكر المباعة حاجز الـ 40 ألفًا بعد ساعات قليلة من طرحها.

أهلي جدة الهلال الدوري السعودي العين دوري أبطال آسيا
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