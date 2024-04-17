هداف بتروجت يكشف حقيقة عروض أندية الدوري

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 12:16

كتب : FilGoal

بامبا - بتروجت

كشف السنغالي إسماعيل بامبا هداف بتروجت حقيقة العروض المقدمه لضمه من أندية الدوري الممتاز بعد تألقه اللافت مع ناديه.

وتأهل بتروجيت رسميا إلى الدوري الممتاز، بعد ضمان صدارة مجموعة الصعود من دوري المحترفين، قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

وقال بامبا عبر القناة الأولى: "صعودنا إلى الدوري الممتاز ناتج عن جهد المنظومة بالكامل".

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وأوضح "عقدي ممتد مع بتروجت حتى نهاية الموسم المقبل، ولم يصل لي أي عروض من الدوري الممتاز وسأقيم وضعي بعد نهاية تعاقدي".

وأتم "بتروجت ليس غريبا على الدوري الممتاز وقادرون على الظهور بشكل مميز".

وعاد الفريق البترولي للدوري الممتاز بعد غياب 4 مواسم، إذ هبط الفريق موسم 2018-19، بعد 12 موسم قضاهم في الدوري الممتاز.

وحقق بتروجيت الفوز على حساب راية بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الختامية بدوري المحترفين بالقسم الثاني.

ويقود بتروجيت سيد عيد مديرًا فنيا والذي نجح في قيادة فريق للدوري الممتاز للمرة الرابعة.

ونجح سيد عيد في قيادة فريق النصر مرتين للدوري الممتاز، وكذلك نجح في قيادة فريق الداخلية للممتاز، قبل تكرار الإنجاز للمرة الرابعة مع فريق بتروجيت.

وسيكون الموسم المقبل، هو الموسم رقم 13 في الدوري الممتاز في تاريخ بتروجيت والذي تأهل رسميا للممتاز لأول مرة موسم 2006 - 2007، وبقي لمدة 12 عاما في الدوري الممتاز قبل الهبوط موسم 2018 - 2019.

ونجح بتروجيت في الحصول على المركز السابع في أول ظهور له بالتاريخ في الدوري الممتاز.

ويعد أفضل إنجاز في تاريخ بتروجيت موسم 2008 - 2009 حين حقق المركز الثالث خلف الأهلي والإسماعيلي الذين خاضا مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري.

كما تأهل بتروجيت للدورة الرباعية الفاصلة لتحديد بطل الدوري موسم 2013 - 2014، وحل رابعا خلف الأهلي وسموحة والزمالك.

وحصل بتروجيت على المركز الخامس مرتين موسمي2007 - 2008، و2009-2010.

بتروجت دوري المحترفين
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