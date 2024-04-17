لويس إنريكي: هكذا أسقطنا برشلونة.. ولننتظر حتى يتحدث مبابي بنفسه عن مستقبله

أوضح لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان كيف نجح فريقه في إسقاط برشلونة على ملعبه وخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما رفض الحديث بوضوح عن مستقبل نجمه كيليان مبابي.

وثأر باريس سان جيرمان الفرنسي من برشلونة الإسباني عن "الريمونتادا" الشهيرة للبلوجرانا في عام 2017، وفاز عليه برباعية مقابل هدف ليتأهل العملاق الباريسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال لويس إنريكي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نحن جميعا سعداء للغاية. وأكرر أن نتيجة مباراة الذهاب لم تكن عادلة. وفي مباراة الإياب كنا في قمة التركيز في كل لحظة".

وأضاف "من الواضح أن الطرد رونالد أراوخو لعب دورا، لكن بالنسبة لي كانت الدقائق الـ12 الأولى من المباراة مذهلة".

وتابع المدرب الإسباني "من الغريب أننا استقبلنا هدفا بمجرد دخول برشلونة إلى منطقة جزاءنا، لكنني أعتقد أننا نجحنا في قلب الأمور".

وأكمل "لقد حاولنا الهجوم بكل الطرق الممكنة عندما كنا متفوقين عدديا، وأعتقد أن الفريق كله كان في قمة مستواه، كانت حفلة بالفعل".

فيما قال لويس إنريكي في تصريحات نقلها موقع فوت ميركاتو: "مستقبل مبابي؟ فلننتظر حتى يتحدث بنفسه. عندما تتحدث الأطراف كلها، سنرى".

وأتم "الوضع مثل المحاكمة. طالما أن مبابي لم يتحدث، فأنا مثل الشاهد".

وحسب برنامج إل شيرنجيتو، فقد قال أحد الصحفيين لمبابي في المنطقة المختلطة: "هل يمكنك تغيير رأيك بشأن مستقبلك بعد هذا التأهل؟".

رد مبابي وهو يبتعد عن الكاميرات والميكروفونات: "لا، لا، لا".

وأشارت العديد من التقارير إلى أن الموسم الحالي هو الأخير لمبابي مع سان جيرمان، ورجحت انتقاله إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

ورد باريس سان جيرمان العودة المثيرة إلى برشلونة، بعد عودة برشلونة الشهيرة في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال موسم 2016-2017 والمشهورة باسم "الريمونتادا".

وللصدفة كان لويس إنريكي مدرب سان جيرمان الحالي، هو المدير الفني لبرشلونة في عام 2017 وقت مباراة الريمونتادا الشهيرة.

وأشهر الحكم الروماني ستيفان كوفاتش 9 إنذارات خلال المباراة و3 بطاقات حمراء.

برشلونة تقدم أولا وجعل موقف باريس أصعب، قبل أن يعود سان جيرمان ويسجل 4 أهداف متتالية.

رباعية فوز باريس سجلها كل من عثمان ديمبيلي وفيتينيا، وثنائية بقدم كيليان مبابي.

بينما هدف برشلونة الوحيد سجله البرازيلي رافينيا.

وضرب باريس سان جيرمان موعدا في نصف النهائي مع بوروسيا دورتموند الألماني، الذي أقصى أتليتكو مدريد.

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