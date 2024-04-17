مدرب مازيمبي: نلعب جميع مبارياتنا عصرا.. وهذه نقطة قوة الأهلي

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 11:34

كتب : FilGoal

مازيمبي

أوضح ألكسندر جوران المدرب المساعد لنادي مازيمبي سبب خوض مواجهة الأهلي في الثالثة عصرا.

ويلعب الأهلي ضد مازيمبي في ذهاب نصف النهائي، يوم السبت المقبل في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وقال ألكسندر جوران مدرب مازيمبي عبر قناة الحياة: "تابعنا مباراة الأهلي ضد الزمالك. ندرس المنافس وطريقته في الأداء، اللقاء كان صعبا بين الفريقين".

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وأضاف "فرص التأهل للمباراة النهائية متساوية بين الأهلي ومازيمبي. سنحاول حسم التأهل من أرضنا واستغلال دعم جماهيرنا".

وتابع "درجة الرطوبة تؤثر على الفريقين، لكننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل أن نكون في الموعد ونحقق نتيجة إيجابية".

وشدد "نحن نلعب جميع المباريات على أرضنا في الثالثة عصرا، وليس لدينا مباريات تقام المساء"

وأتم "الأهلي يجيد اللعب بشكل جماعي وهذه نقطة قوته. نركز كثيرا على طريقة لعبهم وكيفية إيقاف خطورة اللاعبين المتميزين".

وكان الأهلي خسر أمام الزمالك أول أمس الإثنين، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة للدوري المصري بهدفين لهدف.

وتقام مباراة العودة بين الأهلي ومازيمبي يوم السبت بعد المقبل الموافق 27 أبريل في استاد القاهرة.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.

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