مبابي يتحدث عن التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.. وتعليق مقتضب حول مستقبله

عبر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان عن فخره بقيادة ناديه لعبور عقبة برشلونة والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما رفض التعليق كثيرا على مستقبله مع النادي الباريسي.

وثأر باريس سان جيرمان الفرنسي من برشلونة الإسباني عن "الريمونتادا" الشهيرة للبلوجرانا في عام 2017، وفاز عليه برباعية مقابل هدف ليتأهل العملاق الباريسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال مبابي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نحن سعداء للغاية. بالطبع أردنا الفوز. لقد عملنا لمدة 6 أيام على أننا سنأتي إلى برشلونة ونفوز".

وأضاف "يجب أن نهنئ الجميع، كل الأشخاص الذين يعملون خلف الكواليس في النادي. والجهاز الفني والفريق ككل، نعم نحن في الواجهة، لكن في الواقع، استعد النادي بأكمله لهذا اللقاء بهدف أننا لن نعود إلى فرنسا ونحن نشعر بالحزن، ونحن سعداء جدًا بالعودة إلى باريس بهذا التأهل".

وفاز باريس على برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولمبيك لويس كومبانيس في إقليم كتالونيا.

وتابع "أنا فخور بوجودي في باريس سان جيرمان منذ اليوم الأول. تمثيل نادي عاصمة بلدي هو شيء خاص بالنسبة لشخص مثلي نشأ في المدينة. بالطبع، تجربة مثل هذه الليالي كمواطن باريسي أمر رائع، لكننا قادرون على تحقيق المزيد وعلينا أن نبقى هادئين".

وأكمل "بالطبع أحلم أن أتوج بلقب دوري الأبطال مع باريس، خطونا خطوة أخرى نحو ذلك بعدما حققنا الفوز على فريق كبير. بالتأكيد هذا يوم عظيم في تاريخ النادي".

وحسب برنامج إل شيرنجيتو، فقد قال أحد الصحفيين لمبابي في المنطقة المختلطة: "هل يمكنك تغيير رأيك بشأن مستقبلك بعد هذا التأهل؟".

رد مبابي وهو يبتعد عن الكاميرات والميكروفونات: "لا، لا، لا".

وأشارت العديد من التقارير إلى أن الموسم الحالي هو الأخير لمبابي مع سان جيرمان، ورجحت انتقاله إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

ورد باريس سان جيرمان العودة المثيرة إلى برشلونة، بعد عودة برشلونة الشهيرة في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال موسم 2016-2017 والمشهورة باسم "الريمونتادا".

وللصدفة كان لويس إنريكي مدرب سان جيرمان الحالي، هو المدير الفني لبرشلونة في عام 2017 وقت مباراة الريمونتادا الشهيرة.

وأشهر الحكم الروماني ستيفان كوفاتش 9 إنذارات خلال المباراة و3 بطاقات حمراء.

برشلونة تقدم أولا وجعل موقف باريس أصعب، قبل أن يعود سان جيرمان ويسجل 4 أهداف متتالية.

رباعية فوز باريس سجلها كل من عثمان ديمبيلي وفيتينيا، وثنائية بقدم كيليان مبابي.

بينما هدف برشلونة الوحيد سجله البرازيلي رافينيا.

وضرب باريس سان جيرمان موعدا في نصف النهائي مع بوروسيا دورتموند الألماني، الذي أقصى أتليتكو مدريد.

video:1