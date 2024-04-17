مواعيد مباريات الأربعاء 17 إبريل - مواجهات نارية في أبطال أوروبا.. والدوري المصري
الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 10:21
كتب : FilGoal
يختتم اليوم دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بمباراتين ناريتين، كما تستأنف مباريات الدوري المصري الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 17 إبريل والقنوات الناقلة.
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي × ريال مدريد.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
بايرن ميونيخ × أرسنال.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
الدوري المصري
الجونة × سموحة.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
البنك الأهلي × طلائع الجيش.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.
إنبي × الداخلية.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
دوري أبطال آسيا
أولسان هيونداي × يوكاهوما مارانيوس.. 12:00 ظهرا.. بي إن سبورتس AFC.
العين × الهلال.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.
دوري المحترفين المصري
مصر للمقاصة × جمهورية شبين.. 3:30 مساء.
أبو قير للأسمدة × النصر للتعدين.. 3:30 مساء.
دكرنس × مكادي.. 3:30 مساء.
وي × بترول أسيوط.. 3:30 مساء.
أسوان × النجوم.. 3:30 مساء.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة