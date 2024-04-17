مواعيد مباريات الأربعاء 17 إبريل - مواجهات نارية في أبطال أوروبا.. والدوري المصري

سيميوني: الحظ لم يقف معنا أمام دورتموند

جوندوجان: كل شيء كان في أيدينا لكننا تنازلنا عن بطاقة التأهل لـ سان جيرمان

نجم سان جيرمان: التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال حلم تحول لحقيقة ولكن

لويس إنريكي: هكذا أسقطنا برشلونة.. ولننتظر حتى يتحدث مبابي بنفسه عن مستقبله

مبابي يتحدث عن التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.. وتعليق مقتضب حول مستقبله

دي يونج: مررنا بيوم صعب.. وهذا سبب الخسارة أمام سان جيرمان

تشافي: أخبرت الحكم إن قراره كان كارثيا.. وسنعود أقوى في العام المقبل

ديمبيلي: لم أكن استثنائيا.. وهناك حافز أكبر من اللعب أمام برشلونة