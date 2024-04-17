تشافي: أخبرت الحكم إن قراره كان كارثيا.. وسنعود أقوى في العام المقبل

يرى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أن حكم مباراة فريقه كان كارثيا.

وفاز باريس سان جيرمان على برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرض رونالد أراوخو لاعب برشلونة للطرد أثناء تقدم فريقه بهدف.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نشعر بالغضب لأن حركة واحدة تحكمت بالمباراة بالكامل، البطاقة الحمراء كانت قاسية".

وواصل "ترددنا في التبديل بعض الطرد لان بيدري عائد من الإصابة لكننا أردنا السيطرة على الملعب وفي الأمام كان لدينا رافينيا وليفاندوفسكي وكانسيلو لذلك فضلنا إخراج لامين جمال وهذا أمر مؤسف لأنه كان جيد".

واستمر "كانت لدينا فرص للعودة في المباراة ولكن كان الأمر صعبا ونحن نلعب بعشرة لاعبين".

وتابع "من المؤسف أن تعب الموسم بالكامل قد انتهى بسبب قرار وحيد، كنت أود أن نلعب 11 ضد 11 والطرد لم يكن ضروريا".

وعن حديثه مع الحكم قال: أخبرته إنه سيئا وكارثيا وإن الطرد غير كل شيء وتحكم في مصير المباراة".

وشدد "برشلونة سيحاول مجددا، أنا غير مهم ونحن نشعر بالفخر بكيفية تنافسنا".

وأردف "سأحاول الحديث بهدوء، اللعب بنقص عددي مستحيل لأنه يعطيهم أفضلية كبيرة جدا ولم يكن الأمر ضروريا وكان غير عادل، أراوخو كان على الجانب لذلك قلت للحكم أن يذهب للفيديو وكان لن يطرده وسنلعب بتكافؤ وكنا سنتحكم في المباراة، وفي مباراة الذهاب كان هناك تدخل من فيتينيا كان من المفترض أن يحصل على البطاقة الصفراء الثانية بسببه ولكن لم يحدث".

وأضاف "لا أتفق مع لويس إنريكي حول إنهم كانوا سيفوزون سواء بالطرد أو بدونه، كنا نسيطر على المباراة".

وتابع "أنا المخطئ في الطرد الذي حصلت عليه".

وعاد "نحن نادي تحت البناء ونبني شيء خاص يمكنه أن يصبح جميلا، وتخيل ما بإمكانه أن يحدث إذا تم بناء الفريق".

وشدد "سأشاهد المباراة من جديد ولكن أيضا يجب أن يتعافى الفريق لأنه لعب بشكل جيد ويجب أن نستمر على ذلك يوم الأحد ويجب أن نستمر في القتال ولن نستسلم في الدوري الإسباني".

وأتم "أنا ممتن كثيرا لأن الجماهير استمرت في التشجيع حتى النهاية وأنا متأكد إننا سنعود أقوى بالموسم المقبل".

وتأهل باريس سان جيرمان لنصف النهائي ليلتقي مع بروسيا دورتموند.