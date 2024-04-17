كرة سلة - بقيادة ليبرون وكيري ونجوم NBA.. قائمة نارية لـ أمريكا في الأولمبياد

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 00:18

كتب : عمرو عبد المنعم

ليبرون جيمس وستيف كيري

استقر ستيف كير مدرب منتخب الولايات المتحدة لكرة السلة على قائمة أبناء العم سام لخوض دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2021 الصيف المقبل.

وكشفت شبكة أخبار "ذا أثليتك" عن أسماء قائمة منتخب الولايات المتحدة لكرة السلة في أولمبياد باريس والتي تضم 12 لاعبا.

وبالتأكيد يأتي على رأس القائمة الأسطورة ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز، وستيفن كيري نجم جولدن ستيت واريورز.

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بالإضافة إلى جويل إمبيد أفضل لاعب في NBA الموسم الماضي، والذي حصل على الجنسية الأمريكية مؤخرا واختار اللعب لمنتخب الولايات المتحدة بدلا من منتخبه الأم الكاميرون، أو حتى منتخب فرنسا الذي يحمل جنسيته أيضا.

كذلك يأتي كيفين دورانت نجم فينيكس صنز وأحد أساطير NBA منذ أكثر من 10 سنوات، وجايسون تايتون نجم بوسطن سيلتيكس.

وحسم كواي ليونارد نجم لوس أنجلوس كليبرز المقعد الأخير في قائمة الولايات المتحدة بعد التأكد من جاهزيته للمشاركة في الأولمبياد.

ويتواجد منتخب أمريكا في المجموعة الثالثة للأولمبياد بجانب كل من صربيا وجنوب السودان، وبطل تصفيات الملحق عن مجموعة بورتوريكو.

وجاءت قائمة الولايات المتحدة بالكامل كالآتي:

ليبرون جيمس – لوس أنجلوس ليكرز

ستيفن كيري – جولدن ستيت واريورز

كيفين دورانت – فينيكس صنز

جويل إمبيد – فيلادلفيا سيفينتي سيكسرز

جايسون تايتوم – بوسطن سيلتيكس

ديفن بوكر – فينيكس صنز

جرو هوليداي – بوسطن سيلتيكس

أنتوني ديفيز – لوس أنجلوس ليكرز

أنتوني إدواردز – مينيسوتا تمبرولفوز

بام أديبايو – ميامي هيت

تايريس هاليبيرتون – إنديانا بيسيرز

كواي ليونارد – لوس أنجلوس كليبرز

كرة سلة NBA ليبرون جيمس ستيفن كيري منتخب أمريكا أولمبياد باريس
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