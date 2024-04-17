ديمبيلي: لم أكن استثنائيا.. وهناك حافز أكبر من اللعب أمام برشلونة

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 00:09

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - برشلونة - عثمان ديمبيلي

شدد عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان أن فريقه استحق التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة.

وثأر باريس سان جيرمان الفرنسي من برشلونة الإسباني عن "الريمونتادا" الشهيرة للبلوجرانا في عام 2017، وفاز عليه برباعية مقابل هدف ليتأهل العملاق الباريسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ديمبيلي عبر بي إن سبورتس: "سجلت هدفا وتسببت في ركلة جزاء لكني لا أرى نفسي استثنائيا والفوز يرجع لمجهود المجموعة بأكملها. نحن سعداء وأنا بشكل شخصي أشعر بالهدوء".

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وأوضح "اللعب أمام برشلونة كان حافزا لي ولكن الحافز الأكبر يتعلق بالحدث وهو ربع نهائي دوري الأبطال، ولم أفكر في شيء بخلاف المباراة".

وأتم "عملنا بشكل جيد منذ انطلاق الموسم والآن نحن نجني ثمار هذا العمل. أمامنا 3 مباريات ونحقق حلمنا بحمل الكأس، لكنن الأمور ما زالت بعيدة وتحتاج الكثير من الجهد".

وفاز باريس على برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولمبيك لويس كومبانيس في إقليم كتالونيا.

ونجح سان جيرمان في تحقيق عودة مثيرة أمام برشلونة، ليصبح إجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 6-4 لصالح باريس، بعد خسارته على ملعبه في الذهاب بنتيجة 3-2.

ورد باريس سان جيرمان العودة المثيرة إلى برشلونة، بعد عودة برشلونة الشهيرة في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال موسم 2016-2017 والمشهورة باسم "الريمونتادا".

برشلونة تقدم أولا وجعل موقف باريس أصعب، قبل أن يعود سان جيرمان ويسجل 4 أهداف متتالية.

رباعية فوز باريس سجلها كل من عثمان ديمبيلي وفيتينيا، وثنائية بقدم كيليان مبابي.

بينما هدف برشلونة الوحيد سجله البرازيلي رافينيا.

ويضرب باريس سان جيرمان موعدا في نصف النهائي مع بوروسيا دورتموند الألماني، الذي أقصى أتليتكو مدريد.

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