اسكواش - مصطفى عسل ونوران جوهر يتوجان ببطولة بلاك بول المفتوحة

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 00:08

كتب : FilGoal

نوران جوهر - مصطفى عسل

توج مصطفى عسل ببطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش للرجال.

وفاز عسل في المباراة النهائية على علي فرج بنتيجة 3-1.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي 12-10.. 11-5.. 7-11.. 11-8.

أخبار متعلقة:
كرة صالات – منتخب مصر يهزم موريتانيا ويواجه أنجولا في نصف نهائي أمم إفريقيا خبر في الجول - اشتباه في إصابة محمد شكري بالرباط الصليبي.. وخطوة حاسمة نور الدين: هذه حقيقة تصريحاتي عن القمة.. وأعطي زملائي 110 من 100 على مستواهم في المباراة رقم غائب وحفلة أهداف.. دورتموند يطيح بـ أتليتكو مدريد ويصطدم بسان جيرمان في نصف النهائي

وعلى مستوى السيدات توجت نوران جوهر باللقب بعد الفوز على الأمريكية أوليفيا ويفر في النهائي.

نوران فازت بثلاثة أشواط دون مقابل.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

11-7.. 11-5.. 11-7.

وكانت نوران جوهر قد تغلبت على زميلتها نور الطيب بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

بينما الأمريكية أوليفيا ويفير فازت بسهولة على البلجيكية تيني جيليس بثلاثة أشواط دون مقابل.

أما على مستوى الرجال فنجح علي فرج في التغلب على مازن هشام بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وبنفس النتيجة حسم مصطفى عسل تأهله أمام كريم عبد الجواد.

وواصل علي فرج حفاظه على التواجد بنهائيات البطولات الدولية.

إذ لم يفارق فرج المباراة النهائية هذا الموسم ويتواجد بالنهائي العاشر على التوالي.

نوران جوهر مصطفى عسل
نرشح لكم
كرة سلة - بقيادة ليبرون وكيري ونجوم NBA.. قائمة نارية لـ أمريكا في الأولمبياد كرة يد - البرونزية الثانية.. سيدات الأهلي تحصدن برونزية السوبر الإفريقي كرة يد - كل ما تريد معرفته عن قرعة أولمبياد باريس.. وطريقة المشاهدة اسكواش - فرج ضد عسل.. ثلاثي مصري في نهائي بلاك بول كرة يد - نهائي مصري.. الأهلي يتأهل لمواجهة الزمالك على لقب السوبر الإفريقي انتهت كرة يد - الأهلي (38)-(21) بي إم سي الكونغولي.. دربي في النهائي كرة يد - خسارة سيدات الأهلي أمام بترو أتليتكو في نصف نهائي السوبر الإفريقي كرة طائرة - الأهلي يتغلب على الفتح المغربي بالجولة الثانية
أخر الأخبار
تشافي: أخبرت الحكم إن قراره كان كارثيا.. وسنعود أقوى في العام المقبل 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - بقيادة ليبرون وكيري ونجوم NBA.. قائمة نارية لـ أمريكا في الأولمبياد 5 ساعة | كرة السلة الأمريكية
ديمبيلي: لم أكن استثنائيا.. وهناك حافز أكبر من اللعب أمام برشلونة 5 ساعة | الكرة الأوروبية
اسكواش - مصطفى عسل ونوران جوهر يتوجان ببطولة بلاك بول المفتوحة 5 ساعة | رياضات أخرى
كرة صالات – منتخب مصر يهزم موريتانيا ويواجه أنجولا في نصف نهائي أمم إفريقيا 5 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - اشتباه في إصابة محمد شكري بالرباط الصليبي.. وخطوة حاسمة 6 ساعة | الكرة المصرية
نور الدين: هذه حقيقة تصريحاتي عن القمة.. وأعطي زملائي 110 من 100 على مستواهم في المباراة 6 ساعة | الدوري المصري
رقم غائب وحفلة أهداف.. دورتموند يطيح بـ أتليتكو مدريد ويصطدم بسان جيرمان في نصف النهائي 6 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي السوبر السعودي - اتحاد جدة (1)-(4) الهلال 2 غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك 3 دياب لـ في الجول: سنحقق في واقعة اختفاء الكرات خلال القمة.. وهكذا سيتم تحديد المتأهلين لإفريقيا 4 شيكابالا وشلبي وغيرهم.. في الجول يكشف أسباب 9 غيابات من الزمالك في القمة