اسكواش - مصطفى عسل ونوران جوهر يتوجان ببطولة بلاك بول المفتوحة

توج مصطفى عسل ببطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش للرجال.

وفاز عسل في المباراة النهائية على علي فرج بنتيجة 3-1.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي 12-10.. 11-5.. 7-11.. 11-8.

وعلى مستوى السيدات توجت نوران جوهر باللقب بعد الفوز على الأمريكية أوليفيا ويفر في النهائي.

نوران فازت بثلاثة أشواط دون مقابل.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

11-7.. 11-5.. 11-7.

وكانت نوران جوهر قد تغلبت على زميلتها نور الطيب بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

بينما الأمريكية أوليفيا ويفير فازت بسهولة على البلجيكية تيني جيليس بثلاثة أشواط دون مقابل.

أما على مستوى الرجال فنجح علي فرج في التغلب على مازن هشام بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وبنفس النتيجة حسم مصطفى عسل تأهله أمام كريم عبد الجواد.

وواصل علي فرج حفاظه على التواجد بنهائيات البطولات الدولية.

إذ لم يفارق فرج المباراة النهائية هذا الموسم ويتواجد بالنهائي العاشر على التوالي.