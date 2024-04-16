كرة صالات – منتخب مصر يهزم موريتانيا ويواجه أنجولا في نصف نهائي أمم إفريقيا

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 23:58

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة الصالات

فاز منتخب مصر لكرة الصالات على منافسه موريتانيا بنتيجة 7-6 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا المقامة في المغرب.

وحقق منتخب مصر العلامة الكاملة في المجموعة الثانية ليتأهل إلى نصف النهائي في الصدارة ويواجه أنجولا ثاني المجموعة الأولى.

وكان منتخب مصر فاز في المباراة الأولى على ناميبيا 11-3، وعلى ليبيا بنتيجة 4-0.

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في المباراة الأخرى بدور نصف النهائي يلعب منتخب ليبيا صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، ضد منتخب المغرب متصدر المجموعة الأولى ومستضيف البطولة.

وتوج منتخب مصر بالبطولة 3 مرات من قبل، ويأتي منتخب المغرب في المرتبة الثانية بالتتويج بها مرتين.

وتمكن منتخب المغرب من الفوز بها في آخر نسختين وهما 2016 و2020.

بطولة كأس الأمم الإفريقية تؤهل إلى كأس العالم لكرة الصالات 2024 في أوزباكستان من 14 سبتمبر حتى 6 أكتوبر.

منتخب مصر لكرة الصالات
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