خبر في الجول - اشتباه في إصابة محمد شكري بالرباط الصليبي.. وخطوة حاسمة

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 23:48

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - سيراميكا - حسين الشحات - محمد شكري

تعرض محمد شكري ظهير أيسر منتخب مصر ونادي سيراميكا كليوباترا لإصابة قوية خلال مواجهة المصري.

محمد شكري

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

وتعادل سيراميكا كليوباترا أمام المصري بهدف لكل فريق في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن هناك اشتباه بإصابة محمد شكري بقطع في الرباط الصليبي.

أخبار متعلقة:
نور الدين: هذه حقيقة تصريحاتي عن القمة.. وأعطي زملائي 110 من 100 على مستواهم في المباراة رقم غائب وحفلة أهداف.. دورتموند يطيح بـ أتليتكو مدريد ويصطدم بسان جيرمان في نصف النهائي برشلونة لن يشارك.. أتليتكو مدريد يضمن التأهل لـ كأس العالم للأندية 2025 متعة تمنينا ألا تنتهي.. باريس يثأر من "الريمونتادا" برباعية تقصي برشلونة من دوري الأبطال

وسيجري شكري غدا فحوصات طبية من أجل التشخيص النهائي للإصابة وتحديد برنامج العلاج.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي أخطر نادي سيراميكا كليوباترا بتفعيل بند أحقية الشراء لاستعادة محمد شكري الظهير الأيسر للفريق.

وذلك مقابل 9 ملايين جنيه وفقا لعقد انتقال محمد شكري من الأهلي إلى سيراميكا قبل موسمين.

وانتقل محمد شكري من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا مطلع موسم 2022-2023 بعد نهاية إعارته لصفوف سموحة وضمن صفقة انتقال شادي حسين إلى الأحمر.

ولعب شكري مع سيراميكا هذا الموسم 21 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.

محمد شكري سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
كرة صالات – منتخب مصر يهزم موريتانيا ويواجه أنجولا في نصف نهائي أمم إفريقيا نور الدين: هذه حقيقة تصريحاتي عن القمة.. وأعطي زملائي 110 من 100 على مستواهم في المباراة خبر في الجول - الموافقة على حضور 30 ألف مشجع لمباراة الزمالك ودريمز الغاني خبر في الجول - عدم جاهزية مروان عطية وإمام عاشور لمواجهة مازيمبي والأهلي مودرن فيوتشر يشكو طاقم حكام مواجهة الإسماعيلي لمواجهة مازيمبي.. محمد شوقي رئيسا لبعثة الأهلي في الكونغو دوري المحترفين - بتروجت يحسم الصدارة.. وصراع رباعي ناري التعادل يحسم 3 مواجهات.. اشتعال الصراع بين 4 فرق لخطف البطاقة الثانية للممتاز
أخر الأخبار
كرة صالات – منتخب مصر يهزم موريتانيا ويواجه أنجولا في نصف نهائي أمم إفريقيا 8 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - اشتباه في إصابة محمد شكري بالرباط الصليبي.. وخطوة حاسمة 19 دقيقة | الكرة المصرية
نور الدين: هذه حقيقة تصريحاتي عن القمة.. وأعطي زملائي 110 من 100 على مستواهم في المباراة 25 دقيقة | الدوري المصري
رقم غائب وحفلة أهداف.. دورتموند يطيح بـ أتليتكو مدريد ويصطدم بسان جيرمان في نصف النهائي 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
برشلونة لن يشارك.. أتليتكو مدريد يضمن التأهل لـ كأس العالم للأندية 2025 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
متعة تمنينا ألا تنتهي.. باريس يثأر من "الريمونتادا" برباعية تقصي برشلونة من دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر أرتيتا: معظم لاعبي أرسنال لم يجربوا ليالي مثل ليلة الغد.. ونريد صناعة قصة مختلفة ساعة | دوري أبطال أوروبا
يد - للمرة الثالثة على التوالي.. الأهلي يفوز على الزمالك ويتوج بـ السوبر الإفريقي 2 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي السوبر السعودي - اتحاد جدة (1)-(4) الهلال 2 غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك 3 دياب لـ في الجول: سنحقق في واقعة اختفاء الكرات خلال القمة.. وهكذا سيتم تحديد المتأهلين لإفريقيا 4 شيكابالا وشلبي وغيرهم.. في الجول يكشف أسباب 9 غيابات من الزمالك في القمة