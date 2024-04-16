خبر في الجول - اشتباه في إصابة محمد شكري بالرباط الصليبي.. وخطوة حاسمة

تعرض محمد شكري ظهير أيسر منتخب مصر ونادي سيراميكا كليوباترا لإصابة قوية خلال مواجهة المصري.

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وتعادل سيراميكا كليوباترا أمام المصري بهدف لكل فريق في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن هناك اشتباه بإصابة محمد شكري بقطع في الرباط الصليبي.

وسيجري شكري غدا فحوصات طبية من أجل التشخيص النهائي للإصابة وتحديد برنامج العلاج.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي أخطر نادي سيراميكا كليوباترا بتفعيل بند أحقية الشراء لاستعادة محمد شكري الظهير الأيسر للفريق.

وذلك مقابل 9 ملايين جنيه وفقا لعقد انتقال محمد شكري من الأهلي إلى سيراميكا قبل موسمين.

وانتقل محمد شكري من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا مطلع موسم 2022-2023 بعد نهاية إعارته لصفوف سموحة وضمن صفقة انتقال شادي حسين إلى الأحمر.

ولعب شكري مع سيراميكا هذا الموسم 21 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.