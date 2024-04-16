نور الدين: هذه حقيقة تصريحاتي عن القمة.. وأعطي زملائي 110 من 100 على مستواهم في المباراة

شدد الحكم إبراهيم نور الدين على أن تصريحاته حول مباراة الزمالك والأهلي قد فهمت بشكل خاطئ.

وأدار نور الدين مباراة الزمالك والأهلي أمس الإثنين في الدوري المصري.

وقال نور الدين عبر أون تايم سبورتس: "مباراة الأهلي والزمالك حتى لو كانت ودية فلها جماهيرية كبيرة".

وواصل "كنت أقصد أن المباراة ليست فاصلة وهذا جعل الأمور أهدى كثيرا والفريقين لا يزال أمامهما مباريات كثيرة ولديهما فرصة للتعويض".

وتابع "لا أريد أن يشعر أي شخص بالحزن بسبب تصريحاتي لأنها فهمت بشكل خاطئ".

وأكمل "إن لم تكن المباراة كبيرة لم أكن لأجري عمليات الإحماء وأنا أرتدي علم مصر ولكنني فعلت ذلك لأنها المباراة الأهم وبين أكبر فريقين".

وشدد "لا أبحث عن اللقطة وسأعتزل بالطريقة التي يحددها اتحاد الكرة ولجنة الحكام".

وأضاف "المباراة كانت صعبة جدا بسبب الضغط من الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، كانت صعبة والضغط زاد عندما أعلن عن توليها حكم مصري".

وأتم "أدرنا المباراة كطاقم تحكيم بأفضل شكل ممكن وأريد أن أعطي المساعدين درجة 110 من 10 على الأداء".

وفاز الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف.

ورفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر بعد خوض 13 مباراة.

بينما تجمد رصيد الأهلي عند نفس عدد النقاط بالمركز التاسع عقب خوض 11 مباراة.