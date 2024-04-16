رقم غائب وحفلة أهداف.. دورتموند يطيح بـ أتليتكو مدريد ويصطدم بسان جيرمان في نصف النهائي

حجز بوروسيا دورتموند مقعدا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 11 عاما.

وفاز دورتموند على أتليتكو مدريد 4-2 في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، بعدما خسر ذهابا بهدفين مقابل هدف.

سجل أهداف دورتموند: يوليان براندت وإيان ماستين ونيكلاس فولكروج ومارسيل سابيتزر.

فيما أحرز مات هوميلس (بالخطأ في مرماه) وىنخيل كوريا هدفي أتليتكو مدريد.

دورتموند ضرب موعدا مع باريس سان جيرمان في نصف النهائي بعدما تواجها في دور المجموعات.

العملاق الألماني عاد للظهور في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما غاب عنه منذ موسم 2012-2013 عندما خسر من بايرن ميونيخ بالمباراة النهائية.

وصف المباراة

بدأ دورتموند المباراة وكاد يسجل مبكرا بعد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق سابيتزر لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وسجل دورتموند الهدف الأول بعد تمريرة من هوميلس إلى يوليان براندت الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء لصالح بوروسيا دورتموند لتسكن الكرة الشباك في الدقيقة 35.

وعزز دورتموند تقدمه وسجل الهدف الثاني بعد تمريرة من سابيتزر إلى إيان ماستين الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء لتسكن الشباك في الدقيقة 43.

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ومع بداية الشوط الثاني قلص أتليتكو مدريد النتيجة بعد خطأ عكسي من مات هومليس الذي سجل بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 49.

وأدرك أتليتكو مدريد التعادل بعد كرة عرضية أرضية من يمين منطقة الجزاء ليسدد رودريجو ريكيلمي ليتصدى لها حارس المرمى وترتد إلى أنخل كوريا الذي سدد كرة ارتطمت بالدفاع ثم مرة أخرى ليسددها في الشباك عند الدقيقة 63.

ووجه فولكروج ضربة رأسية متقنة هزت شباك يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو عند الدقيقة 71.

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وسجل سابيتزر الهدف الرابع بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك حارس مرمى فريق أتلتيكو مدريد في الدقيقة 79.

وتصدى يان أوبلاك لمحاولة خطيرة جديدة ومنع الهدف الخامس لدورتموندر بعد تسديدة صاروخية من سابيتزر.

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