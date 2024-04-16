متعة تمنينا ألا تنتهي.. باريس يثأر من "الريمونتادا" برباعية تقصي برشلونة من دوري الأبطال

ثأر باريس سان جيرمان الفرنسي من برشلونة الإسباني عن "الريمونتادا" الشهيرة للبلوجرانا في عام 2017، وفاز عليه برباعية مقابل هدف ليتأهل العملاق الباريسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز باريس على برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولمبيك لويس كومبانيس في إقليم كتالونيا.

ونجح سان جيرمان في تحقيق عودة مثيرة أمام برشلونة، ليصبح إجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 6-4 لصالح باريس، بعد خسارته على ملعبه في الذهاب بنتيجة 3-2.

ورد باريس سان جيرمان العودة المثيرة إلى برشلونة، بعد عودة برشلونة الشهيرة في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال موسم 2016-2017 والمشهورة باسم "الريمونتادا".

وللصدفة كان لويس إنريكي مدرب سان جيرمان الحالي، هو المدير الفني لبرشلونة في عام 2017 وقت مباراة الريمونتادا الشهيرة.

وأشهر الحكم الروماني ستيفان كوفاتش 9 إنذارات خلال المباراة و3 بطاقات حمراء.

برشلونة تقدم أولا وجعل موقف باريس أصعب، قبل أن يعود سان جيرمان ويسجل 4 أهداف متتالية.

رباعية فوز باريس سجلها كل من عثمان ديمبيلي وفيتينيا، وثنائية بقدم كيليان مبابي.

بينما هدف برشلونة الوحيد سجله البرازيلي رافينيا.

ويضرب باريس سان جيرمان موعدا في نصف النهائي مع بوروسيا دورتموند الألماني، الذي أقصى أتليتكو مدريد قبل قليل.

وصف المباراة

لم ينتظر برشلونة كثيرا ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 12 عن طريق البرازيلي رافينيا.

وجاء الهدف بعد مهارة رائعة من يامين جمال ومرور من ناحية اليمين ثم أرسل عرضية قابلها رافينيا بتسديدة في الشباك الفرنسية.

وكاد كيليان مبابي أن يسجل التعادل في الدقيقة 28 بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء لكن تير شتيجن تصدى له ببراعة.

وتحولت الأمور تماما في المباراة في الدقيقة 29 بعد طرد رونالد أراوخو مدافع برشلونة.

وتعرض أراوخو للطرد بعد عرقلة باركولا أثناء انفراده بالمرمى خارج منطقة الجزاء.

وعقب الطرد أجرى تشافي مدرب برشلونة التبديل الأول بنزول إينييجو مارتينيز بدلا من يامين جمال.

وبعد الطرد لم ينتظر باريس سان جيرمان كثيرا ليسجل التعادل في الدقيقة 40 عن طريق عثمان ديمبيلي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من ناحية اليسار.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

ومع بداية الشوط الثاني ظهر باريس أفضل وسدد أشرف حكيمي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها تير شتيجن إلى ركنية.

وأهدر فابيان فرصة الهدف الثاني لباريس بغرابة بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة جوار القائم.

لكن تفوق باريس أسفر عن الهدف الثاني في الدقيقة 54 عن طريق فيتينيا بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم يستطع تير شتيجن التصدي لها.

وكاد جوندوجان أن يسجل التعادل بتسديدة قوية من أمام منطقة الجزاء اصطدمت في القائم وذهبت بعيدا.

وتلقى برشلونة ضربة جديدة بطرد مدربه تشافي هيرنانديز بسبب الاعتراض على الحكم.

وأكمل باريس تفوقه في الشوط الثاني بحصوله على ركلة جزاء في الدقيقة 59 بعد عرقلة عثمان ديمبيلي من قبل جواو كانسيلو.

وتقدم مبابي لتسديد الركلة ونجح في تسجيل هدف باريس الثالث في الدقيقة 61.

وشارك فران توريس في ثاني تغييرات برشلونة بدلا من بيدري في محاولة لتنشيط الهجوم.

وتوالت مصائب برشلونة بطرد مدرب حراس برشلونة للاعتراض على الحكم أيضا في الدقيقة 65.

ودخل جواو فيليكس بدلا من كانسيلو وفيرمن لوبيز بدلا من فرينكي دي يونج ضمن محاولات برشلونة للهجوم وإحراز التعادل.

كما شارك ماركو أسينسيو ومانويل أوجارتي بدلا من فابيان رويز وزائير إيمري في باريس سان جيرمان.

وأهدر ليفاندوفسكي فرصة التعادل في الدقيقة 88 بعدما استغل خطأ دفاع باريس وانطلق بالكرة نحو المرمى قبل أن يسدد كرة أبعدها ماركينيوس في الوقت المناسب.

وارتدت الكرة بعد ركنية برشلونة إلى هجمة سريعة وانفراد من منتصف الملعب لباريس ويسدد مبابي كرة أبعدها تير شتيجن ببراعة، ثم تابعها أسينسيو وتصدى له شتيجن أيضا، قبل أن يخطئ جول كوندي في تشتيت الكرة لتصل إلى مبابي الذي سددها في الشباك مسجلا الهدف الرابع في الدقيقة 90.

لتنتهي المباراة بفوز باريس سان جيرمان 4-1 وتأهله إلى نصف النهائي.

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