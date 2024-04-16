مؤتمر أرتيتا: معظم لاعبي أرسنال لم يجربوا ليالي مثل ليلة الغد.. ونريد صناعة قصة مختلفة

شدد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن معظم لاعبي فريقه لم يجربوا ليالي مثل التي سيخوضونها غدا ضد بايرن.

ويلعب أرسنال مع بايرن ميونيخ غدا الأربعاء على ملعب أليانز أرينا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحن نحب زينشينكو، لقد قدم الكثير لنا وهو لاعب بجودة مختلفة وشخصية لا تصدق في المباريات".

وواصل "أريد أن أهنئ تشابي ألوسنو وجرانيت تشاكا على التتويج بالدوري الألماني، لقد هنأته بنفسي لأننا صديقين مقربين".

وأكمل "هناك الكثير لنا لنفعله من أجل كتابة قصة مختلفة غدا والأمر يتعلق بالعمل بشكل جيد فرديا وجماعيا".

وتابع "معظم لاعبي الفريق لم يجربوا ليالي مثل تلك ولكنهم يشعرون بحماس شديد وحضروا للمباراة بكل ثقة".

وأضاف "أريد أن أرى أداء يضعنا بنصف النهائي وتحضيرنا كان من أجل تحقيق ذلك وعملنا من أجل ذلك لمدة 10 أشهر ولدينا غدا فرصة لا تصدق لفعل ذلك".

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق على ملعب الإمارات.