يد - للمرة الثالثة على التوالي.. الأهلي يفوز على الزمالك ويتوج بـ السوبر الإفريقي

توج الأهلي بلقب كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 23-21.

التتويج كان هو الرابع للأهلي في تاريخه والثالث على التوالي.

وبالتتويج باللقب يكون الأهلي قد تأهل لبطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" لكرة يد.

الأهلي تقدم في بداية المباراة بفارق ثلاثة أهداف قبل أن يتمكن الزمالك من معادلة النتيجة.

وسار الشوط الأول بتكافؤ بين الفريقين قبل أن ينتهي بالتعادل بنتيجة 10-10.

في الشوط الثاني استمر التكافؤ واستمر الفريقين في تبادل التقدم.

وشهدت الدقيقة 13 طرد أحمد الأحمر بالبطاقة الحمراء بعد تسديده رمية جزائية في وجه حميد حارس الأهلي.

وفي الدقيقة الـ 26 تقدم الأهلي وتمكن من الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباراة إلى أن سجل الهدف القاتل في الثانية الأخيرة لتنتهي المباراة بنتيجة 23-21 ويتوج الأحمر باللقب.

وتوقف الزمالك عند سبعة ألقاب في بطولة كأس السوبر الإفريقي.