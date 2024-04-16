انتهت أبطال أوروبا – برشلونة (1)-(4) سان جيرمان .. تأهل باريس

رقم غائب وحفلة أهداف.. دورتموند يطيح بـ أتليتكو مدريد ويصطدم بسان جيرمان في نصف النهائي

متعة تمنينا ألا تنتهي.. باريس يثأر من "الريمونتادا" برباعية تقصي برشلونة من دوري الأبطال

مؤتمر أرتيتا: معظم لاعبي أرسنال لم يجربوا ليالي مثل ليلة الغد.. ونريد صناعة قصة مختلفة

انتهت في أبطال أوروبا - بوروسيا دورتموند (4)-(2) أتليتكو مدريد.. حفلة أهداف

تشكيل أبطال أوروبا - سانشو أساسي بقميص دورتموند.. وجريزمان وموراتا يقودان أتليتكو مدريد

تشكيل باريس – مبابي يقود الهجوم ضد برشلونة.. و3 تغييرات من إنريكي

تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم.. وتغيير وحيد أمام باريس سان جيرمان

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