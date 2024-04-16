انتهت أبطال أوروبا – برشلونة (1)-(4) سان جيرمان .. تأهل باريس
الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 20:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ـــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بتأهل باريس
ق 90: جوووووووووول الرابع من مبابي
ق 88: ماذا أهدرت يا ليفاندوفسكي
ق 65: طرد مساعد تشافي مدرب برشلونة
ق 61: جوووووول الثالث
ق 59: أووووووووه ركلة جزاء ضد كانسيلو
ق 57: طرد تشافي مدرب برشلونة للاعتراض
ق 55: أووووووووه القائم يمنع جوندوجان من تسجيل التعادل
ق 54: جوووووووووول الثاني من فيتينا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء
ق 52: فابيان يهدر الثاني بغرابة
ق 49: تصدي من تير شتيجن لـ تسديدة أشرف حكيمي
ق 41: إنذار لـ مبابي ولـ مارتينيز
ق 40: جووووووول ديمبيلي والتعادل
ق 34: خروج يامين جمال ونزول إينيجو مارتينيز
ق 29: طرد أراوخو
ق 28: تير شتيجن يتألق أمام مبابي
ق 12: جووووووووووووول رافينيا والأول
انطلاق المباراة