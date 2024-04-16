انتهت أبطال أوروبا – برشلونة (1)-(4) سان جيرمان .. تأهل باريس

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 20:48

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - برشلونة - عثمان ديمبيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بتأهل باريس

ق 90: جوووووووووول الرابع من مبابي

ق 88: ماذا أهدرت يا ليفاندوفسكي

ق 65: طرد مساعد تشافي مدرب برشلونة

ق 61: جوووووول الثالث

ق 59: أووووووووه ركلة جزاء ضد كانسيلو

ق 57: طرد تشافي مدرب برشلونة للاعتراض

ق 55: أووووووووه القائم يمنع جوندوجان من تسجيل التعادل

ق 54: جوووووووووول الثاني من فيتينا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء

ق 52: فابيان يهدر الثاني بغرابة

ق 49: تصدي من تير شتيجن لـ تسديدة أشرف حكيمي

ق 41: إنذار لـ مبابي ولـ مارتينيز

ق 40: جووووووول ديمبيلي والتعادل

ق 34: خروج يامين جمال ونزول إينيجو مارتينيز

ق 29: طرد أراوخو

ق 28: تير شتيجن يتألق أمام مبابي

ق 12: جووووووووووووول رافينيا والأول

انطلاق المباراة

برشلونة ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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