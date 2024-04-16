تشكيل أبطال أوروبا - سانشو أساسي بقميص دورتموند.. وجريزمان وموراتا يقودان أتليتكو مدريد

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 20:46

كتب : FilGoal

رودريجو دي بول - أتليتكو مدريد - بوروسيا دورتموند

يبدأ نيكلاس فولكروج في هجوم بوروسيا دورتموند، ويظهر جادون سانشو أساسي في مركز الجناح خلال مواجهة أتليتكو مدريد.

ويلتقي الفريقان على ملعب سيجنال إيدونا بارك بعدما انتهى لقاء الذهاب بفوز الأتليتي بهدفين مقابل هدف على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الروخيبلانكوس.

وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند:

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حراسة المرمى: جريجور كوبل

الدفاع: يان ماتسين – نيكو شولوتيربيك – ماتس هوملز – يوليان رايرسون

الوسط: إيمري شان – مارسيل سابيتزر

أمامهما: كريم أديمي – براندت – جادون سانشو

الهجوم: نيكلاس فولكروج

وتأهل بوروسيا دورتموند على حساب إيندهوفن الهولندي، فيما أقصى أتليتكو مدريد فريق إنتر الإيطالي وصيف النسخة الماضية.

في المقابل واصل دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتلتيكو مدريد الاعتماد على ثلاثي دفاعي في مواجهة بوروسيا دورتموند بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويقود أنطوان جريزمان وألفارو موراتا هجوم الضيوف.

وجاء تشكيل أتليتكو مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: هيرمسو – خوسيه خيمينيز – أكسيل فيتسيل

الوسط: سيزار أزبيليكويتا – رودريجو دي باول – كوكي – ماركوس يورينتي – ناويل مولينا

الهجوم: أنطوان جريزمان – ألفارو موراتا.

أتليتكو مدريد دورتموند
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