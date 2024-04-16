خبر في الجول - الموافقة على حضور 30 ألف مشجع لمباراة الزمالك ودريمز الغاني

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 20:28

كتب : إبراهيم رمضان

جماهير الزمالك بمباراة القمة

حصل نادي الزمالك على الموافقة بحضور 30 ألف مشجع لمواجهة دريمز الغاني بالكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك منافسه دريمز يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة ضمن ذهاب نصف نهائي المسابقة.

وحسبما علم filgoal.com فإن الزمالك حصل على الموافقة بحضور 30 ألف متفرج لمباراة الفريق أمام دريمز باستاد القاهرة ضمن ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

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وكان نادي الزمالك قد طلب حضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة خلال مواجهة دريمز لكن الموافقة جاءت على حضور 30 ألف مشجع.

ويلعب الزمالك مع دريمز يوم الأحد المقبل ذهابا على ان تقام مباراة الإياب يوم 28 أبريل الجاري في غانا.

وتخطى الزمالك عقبة مودرن فيوتشر في ربع النهائي بعدما فاز ذهابا 2-1 وتعادلا بهدف لكل فريق خلال مواجهة الإياب.

وحجزت أندية: الزمالك - دريمز - نهضة بركان المغربي - اتحاد العاصمة الجزائري مقاعدها في نصف نهائي الكونفدرالية.

الزمالك دريمز الكونفدرالية
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