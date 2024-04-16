تشكيل باريس – مبابي يقود الهجوم ضد برشلونة.. و3 تغييرات من إنريكي
الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 20:12
كتب : FilGoal
أجرى لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان 3 تغييرات في تشكيل فريقه لمواجهة برشلونة.
ويلعب باريس سان جيرمان ضد برشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام على الملعب الأولمبي في إقليم كتالونيا.
ودفع أنريكي بالثلاثي أشرف حكيمي وزائير إيمري وباكولا في التشكيل الأساسي لفريقه.
ويستمر كيليان مبابي في قيادة هجوم باريس أمام برشلونة.
وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي:
المرمى: جيانلويجي دوناروما
الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – لوكاس هيرنانديز – نونو مينديز
الوسط: فابيان رويز – وارن زائير إيمري – فيتينيا
الهجوم: عثمان ديمبيلي – برادلي باركولا – كيليان مبابي
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في ملعب حديقة الأمراء بباريس انتهت بفوز برشلونة بثلاثية مقابل هدفين.
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