تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم.. وتغيير وحيد أمام باريس سان جيرمان

يبدأ بيدري في تشكيل برشلونة الأساسي أمام باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما حل بديلا في مواجهة الذهاب.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفا على برشلونة بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الكتالوني 3-2 على ملعب حديقة الأمراء.

ويقود روبرت ليفاندوفسكي في هجوم برشلونة، ويتواجد جول كوندي كظهير في تشكيل الفريق الكتالوني.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

الدفاع: جواو كانسيلو – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – جول كوندي

الوسط: فرينكي دي يونج – إلكاي جوندوجان – بيدري

الهجوم: لامين جمال – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا

ويلتقي الفريقان للمرة الـ 14 في جميع المسابقات الأوروبية.

وتأهل باريس سان جيرمان على حساب ريال سوسيداد الإسباني فيما تفوق برشلونة على نابولي الإيطالي.