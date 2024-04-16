مؤتمر أنشيلوتي: القلق من مواجهة مانشستر سيتي؟ لا شيء يبقيني مستيقظا إلا العشاء الثقيل

عبر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن عدم شعوره بالقلق قبل مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام على ملعب الاتحاد معقل السماوي.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "كرة القدم دائما ملك اللاعبين، مباراة الذهاب شهدت قوة وتنافس ومتعة بين الفريقين".

وأضاف "مباراة الذهاب كانت متكافئة بين الفريقين والنتيجة أيضا، هناك 90 دقيقة أخرى يمكن أن يحدث فيها أي شيء، لدينا الثقة لفعل ذلك".

وبسؤاله ما الذي يبقيك مستيقظا قبل المباراة رد قائلا: "لا شيء يبقيني مستيقظا إلا إذا تناولت الكثير من العشاء، لدي ثقة كبيرة في فريقي ونحن جيدون جدا".

وأكمل "أطلب من الجميع العمل من أجل الفريق، نحن الفريق صاحب أقل عدد من الأهداف المسجلة في الدوري وهذا يعكس أن العمل الجماعي جيد جدا، كلما عمل اللاعبون زادت الجودة وزاد الالتزام".

وأردف "هالاند يظل أحد أخطر لاعبي مانشستر سيتي، لم يظهر في مباراة الذهاب ويعود الفضل في ذلك إلى الدفاع، لكنه يمكن أن يكون أفضل مهاجم في العالم وسيظل دائما خطيرا".

واستطرد "لعبنا ضد مانشستر سيتي كثيرا في السنوات الأخيرة، وكانت المباريات دائما ممتعة للغاية".

وأوضح "بيلينجهام لاعب حديث للغاية، يتمتع بجودة عالية وذكاء، ويمكنه تغطية الكثير من المساحات في الملعب، أتوقع له مستقبلا رائعا لأنه يبلغ 20 عاما فقط، وفي هذا العمل كان بالفعل ناضجا ومميزا".

وأكد "أنا وجوارديولا نعرف بعضنا البعض جيدا، يمكن أن تطمئن لن أمارس السحر غدا".

وواصل "أعتقد أن جمهور ريال مدريد هادئة وليست مضطربة، في هذه البطولة ليس عليك أن تكون الأكثر قلقا بل الأسعد، إنهم يعلمون أن ريال مدريد ينافس دائما في دوري الأبطال، لا أرى أي قلق بل أرى الثقة".

وبسؤاله هل سيلعب كامافينجا بشكل أساسي ضد سيتي رد قائلا وهو يضحك: "أنشيلوتي.. نعم أعتقد ذلك"".

وأتم تصريحاته "كامافينجا هادئ جدا وهو شخص يتمتع بثقة كبيرة في نفسه، كان في حالة جيدة خلال مباراة الذهاب على الرغم من أنه يجب أن يتحسن لأنه لا يفعل كل شيء بشكل مثالي، إلا أنه يتمتع بجودة رائعة وسيفعل ذلك".

وانتهت مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في ملعب سنتياجو برنابيو بالتعادل 3-3.